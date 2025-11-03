大人は「ワイドパンツ」どう穿く？【GU】そのまま真似したい！「おしゃれコーデ」

ゆったりとした抜け感を楽しめるワイドパンツ。大人コーデに取り入れるのが難しい……と感じているなら、おしゃれなショップスタッフさんの着こなしをお手本にしてみては？ 今回は【GU（ジーユー）】のタック入りパンツを使ったコーデをご紹介。美脚見えを狙えるから、ぜひ秋冬コーデで活躍させて。

大人のきれいめコーデに抜け感をプラス

【GU】「タックワイドパンツ」\2,990（税込）

グレーのワイドパンツを使ったきれいめコーデ。タック入りでゆったりと穿きやすさがありつつも、センタープレス入りのきれいめシルエットできちんと感をキープ。コンパクトなトップスを選べば自然とスタイルアップが狙えて好バランスに。足元をポインテッドトゥのパンプスで引き締めれば、オフィスにも馴染む洗練コーデが完成。

大人のカジュアルメンズライクコーデ

【GU】「ヘリンボーンハイウエストパンツZ + E」\3,990（税込）

落ち着いた色味のヘリンボーンパンツを使ったブラウンコーデ。ヘリンボーン柄がシンプルスタイルのおしゃれ度をさりげなくアップ。メンズライクコーデにぴったりなパンツです。ハイウエスト仕様なので、トップスインスタイルやコンパクトなトップス合わせがおすすめ。

