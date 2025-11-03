山田涼介、韓国雑誌表紙に初登場「MAPS」で妖艶なオーラ纏う
【モデルプレス＝2025/11/03】山田涼介が、11月30日発売の韓国と日本をつなぐグローバルファッションマガジン「MAPS」JAPAN版（MAPS JAPAN）、 KOREA版（MAPS KOREA）最新号にWカバーとして登場。山田が韓国雑誌の表紙を飾るのは初となる。
【写真】山田涼介、スーツ姿でオーラ放つ「MAPS」日本版表紙
今回、韓国の雑誌の表紙を初めて飾る事となる山田。妖艶で独特なオーラを纏い、その吸い込まれてしまいそうになる瞳からは真っ直ぐ未来を見据えているかのようだ。10Pに渡る特別なファッションポートレートが日本版、韓国版それぞれ違う構成で掲載される。
同誌初登場となる山田は「山田涼介です。今回、MAPS KOREA＆JAPAN 11月号のWカバーを飾らせて頂く事となりました。ヴィンテージなお家で、ニットやセーターを着て僕の世界感を表現して頂きましたので是非楽しみにしていてください。最新号でお会いしましょう。ありがとうございます」とコメント。なお、同メッセージは同誌のofficial IG、X（旧Twitter）にて公開されている。
また、山田にとって初の韓国雑誌の表紙を記念し、普段は韓国でしか購入出来ないKOREA版を楽天ブックス限定で予約販売することも決定。JAPAN版とKOREA版には全て違う写真が掲載される。（modelpress編集部）
