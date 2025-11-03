ナイナイ矢部の妻・青木裕子、息子2人へのハロウィン弁当公開「美味しそう」「センス抜群」と反響
【モデルプレス＝2025/11/03】フリーアナウンサーの青木裕子が11月1日、自身のInstagramを更新。ハロウィン仕様のお弁当を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】ナイナイ矢部の妻、 息子へのハロウィン弁当が豪華すぎる
◆青木裕子、ハロウィン弁当披露
青木は「今年はこれだけ。ハロウィンらしさ」とつづり、海苔で目と口をつけておばけを模したおにぎりが印象的な手作りのお弁当を披露。加えて、「喜んでいたのでよしとします」と愛情たっぷりのお弁当が2人の子どもたちから喜んでもらえたと報告した。
◆青木裕子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「美味しそう」「愛情たっぷり」「センス抜群」「盛り付けも綺麗」などと反響が寄せられている。
青木は、お笑いコンビ・ナインティナインの矢部浩之と2013年に結婚。2014年に長男、2016年に次男を出産した。（modelpress編集部）
