家族水入らずの旅行に「うちも一緒に行くよ♡」【勝手に参戦したママ友】→ 夫がきっぱり一言！

今回は、友人のA子さんのママ友との関係にまつわるエピソードです。

娘の誕生日に、家族で楽しみにしていたテーマパークへのお出かけ。ところがその話を聞きつけたママ友が、「うちも行こうかな。一緒に回ろ？」と便乗してきたのです。

正直、A子さんはうんざり。それでも拒否できずにいたそんなとき、夫の一言が状況を一変させました。

家族だけで楽しむはずが……

ママ友って、友達とも少し違う関係だからこそ、断ったり意見を伝えたりするのが難しいこともありますよね。

それでも、A子さんの夫のように、丁寧かつはっきりと意思を伝える勇気も必要だと感じました。

【体験者：30代・女性会社員、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：ふぁじ

FTNコラムニスト：池田みのり

SNS運用代行の職を通じて、常にユーザー目線で物事を考える傍ら、子育て世代に役立つ情報の少なさを痛感。育児と仕事に奮闘するママたちに参考になる情報を発信すべく、自らの経験で得たリアルな悲喜こもごもを伝えたいとライター業をスタート。