蛇口から、おいしいお湯をのんだという『おかか』ちゃん。その手に付いた水滴が弾けるようにまん丸でかわいらしく、206万表示と大きな話題になっています。

コメントでは「にゃんとも可愛いお手々」「水滴になりたい」「シズル感のあるクリームパン」といった声が寄せられていました。

【写真：】

弾けるような水滴！

Xアカウント、『にくきゅう』に投稿されたのは、まるで宝石を乗せたような、おかかちゃんの「おてて」。

お水を蛇口から飲んだという、おかかちゃんの手。撥水(はっすい)性ばっちりで、水がまん丸に弾けていたそう。

丸みをおびたフォルムだけでも、たまらなく可愛らしいおかかちゃんの手ですが、そこにキラキラの水滴がつくことで、可愛らしさ100倍！！ 触らせてほしくなるような、そのまま眺めていたいような、そんな気持ちになりました。

投稿を見た人たちからは「この世で一番かわいい」「もうこれ芸術の域でしょ」「こんなのもうジュエリーじゃん」といったコメントが寄せられていました。

普段のおかかちゃんの手は？

いつものおかかちゃんの「おてて」は、というと……やっぱりかわいらしい！

クッションにオデコをつけて眠っていたというおかかちゃん。キュッと丸まった手が赤ちゃんのようだったといいます。

ある日の「おてて」はぎゅっと曲げられていたとか。まるでタオルが畳まれているよう。猫の体の柔らかさがあるからこその姿もかわいらしい！

肉球の日には、あんよの肉球を見せてくれたというおかかちゃん。キレイなピンク色の肉球はいつまでも見ていられそう。

お茶目な面もあるという、おかかちゃん。今度はどんな「おてて」を見せてくれるのでしょうか。気になる方は、ぜひXアカウントの『にくきゅう』をフォローしてみてくださいね。

