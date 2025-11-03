角田信朗64歳「背中に鬼の顔が浮かんでる気がします」 最新ショットをネット称賛「まさに筋肉の鎧」
空手家でタレントの角田信朗が3日にインスタグラムを更新。鍛え上げられた肉体を披露すると、ファンから称賛の声が集まった。
【写真】角田信朗の背筋に浮かんだ“鬼”
角田が投稿したのは、筋骨隆々な自身の上半身の写真。複数公開している画像には、正面を向いて型を披露する様子や見事な背筋を披露する姿も収められている。投稿の中で角田は「空手道の型《転掌》なんだか久しぶりに背中に鬼の顔が浮かんでる気がします」とつづっている。
彼の投稿にファンからは「まさに筋肉の鎧ですね」「尊敬します」「背筋がケンタッキーの鶏胸肉!!」などの反響が寄せられている。
■角田信朗
1961年4月11日生まれの63歳。子供の頃いじめられっ子であった反動から、空手を習うようになる。高校2年で極真空手の芦原道場に入門。関西外語大学卒業後サラリーマンとして働きながら空手を続け、K-1ファイター・競技統括やレフェリー、タレント、俳優、歌手としても活躍。正道会館空手総本部師範。近年はボディビルダーとしても活躍し、2016年「大阪ボディビルフィットネス選手権大会」では三冠完全優勝を達成。2022年「日本マスターズボディビル選手権大会」60歳以上級とオーバー オール60〜80歳級で2冠を達成。同年11月スペインで開催された「IFBB世界選手権」ではマスターズ60歳以上級で5位に入賞。中学・高校の英語教員免許を持つ文武両道の万能ファイター。＜公式プロフィールより＞
引用：「角田信朗」インスタグラム（＠kakuda_nobuaki）
