元タレントの田代まさしさん（６９）と長男のタツヤさん（４２）が３日、都内で行われた「依存症シンポジウムＩＮ東京」でトークショーを行った。

覚せい剤依存症で逮捕歴のある田代さんは冒頭、直前まで行われていた別のトークショーを挙げ「今まで真面目なお話でしたけど、ここからは打って変わった感じで…って…。『（覚醒剤）打って変わった』ということじゃないですからね」と、いきなりの自虐ギャグ。聴衆との壁を破るためとしてお笑い芸人・ヒロシのネタのパロディも披露し「まさしです。福島刑務所から出所した際、『おかえりなさい』の言葉が『コカイン買いなさい』と聞こえました」「沖縄にドラッグマーシーという薬局があります」「クワマン（＝盟友の桑野信義）のフェイスブック、友達認証断られました」「エッチなＤＶＤのお店に入ると、盗撮のコーナーに『マーシーおすすめ』と書いてありました」など、流水のごとくネタを噴出させた。

さらに「ヒロシより面白いと思います。自虐の重さが違いますから」と自画自賛。駆け付けた４００人に「こういうのを聞けば、グッと距離が近づいたでしょ？ 分かりやすく面白いのが、薬物講演のあるべき姿かなと思ってます」と呼びかけた。