日本在来のミツバチにこだわり養蜂を続けている生産者が高知市でニホンミツバチのハチミツを収穫しました。



小さくて、黒くみえるのがニホンミツバチ。日本古来の野生のミツバチです。10月16日、自然農法で野菜などを生産する「まめファーム」の大原栄和さんと明美さん夫妻です。

大原さんは、5年前から高知市などでニホンミツバチを育てていて、現在何層にも巣箱が重なっている「重箱式巣箱」30個で養蜂をしています。

この「重箱式巣箱」、ミツバチは巣箱の上の部分にハチミツを蓄えます。その下には花粉、さらにその下で幼虫や卵が育つため、上の部分のハチミツだけを収穫すれば、卵や幼虫を傷つけることはありません。重箱式巣箱はミツバチにとって優しい養蜂なんです。





20年前から農薬を使わない自然栽培で農作物を育てている大原さん。子どもの頃、祖父母が農作業をしている時には、よくミツバチを見かけたそうですが―■大原栄和さん「その畑が私の代にかわったときに、作物を同じように育てるけどミツバチがとんでいる姿を見ない。これじゃいけない、ミツバチ増やさなきゃというのが1番。ミツバチなどのいわゆる花粉媒介者＝ポリネーターっていう昆虫たちがいるからこそ、花粉が受粉できて実りができる。大切な生き物たちだと思う」ニホンミツバチは、繊細な性格で少しの環境の変化で逃げてしまうこともあるそうです。一般的に流通しているハチミツはそのほとんどがセイヨウミツバチのもので、セイヨウミツバチは4月から7月の間、ハチミツを何度も収穫できますが、ニホンミツバチはわずか1か月の期間しか収穫できないため「幻の蜜」とも呼ばれています。ハチミツは、巣箱から巣蜜を取り出し、細かくつぶして、蜜だけを取りだします。黄金色に輝くニホンミツバチの蜜です。ニホンミツバチの蜜は、山や野に咲くさまざまな花から集められる「百花蜜」と言われ、香りが濃く、味わい深いのが特徴です。大原さんは多くの人にニホンミツバチのハチミツの魅力を知ってもらおうと、定期的に「とさのさと」などで出店販売をしています。■お客さん「すごくフルーティーな感じ、なめらかで喉にすっと入っていくよかったです。さらっとして食べやすい」少しでも野生のミツバチが増えるように大原さんは自然環境を守ることの大切さを伝えています。■大原栄和さん「ハチミツを集めるのは二の次で、ニホンミツバチそのものの数が減っていることがどうしても問題だと思っていて、ニホンミツバチが住める環境をどんどん作ってあげることができれば。そのためにも畑に農薬を使わないとか除草剤を使わないとか、自然の草花が花を咲かせる状態を増やしたい。だからこそ自然栽培にもこだわっている」今回収穫した大原さんのハチミツは「とさのさと」にある「とさこみち」で11月24日に販売するということです。