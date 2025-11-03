元ヤクルトヘッドコーチの宮本慎也氏（54）が1日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。現役時代に「負けたくない」と最もライバル視していた選手を実名で明かした。

番組の進行役を務めた煙山光紀アナウンサー（63）から「名ショート・宮本慎也さんが選ぶ“このショートが凄い！”」というテーマを与えられた時だった。

まずはお手本にしていた内野手については名門・PL学園の1学年先輩にあたる立浪和義氏（56）を挙げた宮本氏。高校時代から「立浪さんに近づきたい」という憧れがずっとあったという。

続いて「現役時代、気になっていたほかの球団のショートはいましたか？」と水を向けられると「僕はやっぱ同い年なんで石井琢朗は意識はしてましたね。2年間一緒に（ヤクルトで）コーチもやりましたけど」と今季までDeNAでコーチを務めていた石井琢朗氏（55）の名前を挙げた。

名遊撃手・石井琢朗の特に優れた点については「体の強さ、やっぱ肩の強さですね。ピッチャーやってたっていうのもありましたけど。オールスターでキャッチボールやった時に“これ野手のボールじゃねーな”って思ったぐらいボールが強かったんで。相当肩強いなっていうのと、僕とは対照的だと思うんですけど、結構琢朗は直線的に動くと思うんですけど、能力の高さみたいなところと、やっぱ1番バッターで盗塁王も獲ったりとか。打率ももちろん高かったですし。そういったところで負けたくないなっていうのは、気持ちとしてはありましたね」と語った。

「いつもベストナインは僕は獲れないし。琢朗が獲るんで。で、ゴールデングラブは僕が獲るっていう感じでしたね、だいたい」とハイレベルな戦いを繰り広げていた当時を懐かしそうに振り返っていた。