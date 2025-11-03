タレントのマツコ・デラックス（53）が3日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、東京でほぼ行ったことがない飲食店について語った。

番組では「お好み焼き2035年問題」についてピックアップ。材料費の高騰や後継者不足もあるほか、若者を中心にお好み焼き離れが進んでおり、2035年には店舗が半減する可能性があるという。

お好み焼き店を訪れるかどうか問われたマツコは、「いやあ、お好み焼き屋さん…。大阪に行った時とか広島に行った時に、おいしいところに連れて行ってもらったりはしたけど」と答え、「東京でお好み焼き屋って行ったことある？」と一同に問いかけるように話した。

株式トレーダーでタレントの若林史江が「月島は？」と、多くのもんじゃ焼き店がひしめく江東区月島を挙げると、マツコは「お好み焼き食べない。もんじゃ焼きを食うよ。お好み焼きを食うんだったら、お好み焼き屋に行くよ」と答えた。

トークの最中で、マツコは「昔行ったよね？『5時に夢中！』で」と思い出したように語った。かつて番組スタッフらと東京・赤坂のお好み焼き店に行ったそうで、「あれ以来、行ってないかも。東京でお好み焼き屋さん」と打ち明けた。