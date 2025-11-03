◇RIZIN LANDMARK 12 in KOBE（2025年11月3日 GLION ARENA KOBE）

格闘技イベント「RIZIN」は3日、「RIZIN LANDMARK 12 in KOBE」(GLION ARENA KOBE)を開催。セミファイナルでは、女子スーパーアトム王者の伊澤星花（Roys GYM/JAPAN TOP TEAM）が大島沙緒里（リバーサルジム新宿 Me,We）の挑戦を退けて防衛に成功。試合後には、大みそかにRENAとのタイトルマッチが電撃決定した。

試合前に格闘技系YouTuberからの「性格も見た目もブス」と発言に涙を流してメンタルのダメージを受けた伊澤。しかし“絶対王者”は試合で圧倒的な強さを見せた。

1Rから打撃・寝技など全ての部分で圧倒。2R終了間際に足を取られて、足関節を狙われる場面もあったが絶対王者の強さを見せて、判定3ー0で防衛に成功した。

試合後には「試合前、散々強気なこといってたんですけど、大島選手本当に強かった。その中で打撃でみせられたんじゃないかなと」と振り返った。

そして大みそか参戦を榊原信行CEOに要求。伊澤が「大御所みたいな人いますよね。格上みたいな顔して。やらしてください」という言葉を口にすると、榊原CEOはRENAをケージに呼び込んだ。

RENAは「いろいろあった中で、旗揚げ戦から参戦させていただいて丸十年。ここでタイトルマッチというのは運命なのかなと思います。ここでベルトを獲れれば“あの時”の爆発を起こせると思うので、楽しみにしてください。私は私を信じています」とベルト戴冠を誓った。

王者・伊澤は、7月に開催された「超RIZIN4 真夏の喧嘩祭り」でシン・ユジン（韓国）と対戦予定だったが、ユジン陣営から「減量がうまくいかず、契約体重の49・0キロは難しい」と連絡があり、伊澤側と話し合いの上で52キロワンマッチに変更となった。それでもユジンは前日計量で850グラム超過。条件付きで試合を実施して、怒りの1R肩固めでタップアウト勝利を飾った。

23年7月以来となるタイトルマッチが神戸大会で決定。「久しぶりのタイトル戦で、相手が大島さんでこの試合が女子スーパーアトム級の頂上決戦だと思ってます」と意気込んだ。

さらに大島はずっと意識していた選手だったという。「いつか交わる選手だと思ってました。結構、久々にワクワクしてます」と語りながらも、対戦相手を“下位互換”と表現する場面もあった。その理由についても「寝技でも自分の方が極め力やレパートリーもある。打撃も圧倒できる」と自信の言葉通り、“絶対女王”が防衛を果たした。