オードリー春日が“歌のお兄さん”に パパタレ仕事に歓喜「子が今5歳なので絶対に見せたい」
テレビ朝日の深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内で展開されている月替わりチャレンジ枠『バラバラマンスリー』。11月の“月曜枠”では、お笑いコンビ・オードリーの春日俊彰がMCを務める『げいにんさんのおうた』（深2：55）を3日から放送することが決定した。
【写真】オードリー春日、“結婚式”での腕組み2ショット
同番組は、子育て中のパパ・ママ芸人たちが「子どもに本気で聞かせたい歌」を披露する幼児向け音楽バラエティー。春日は、節約の大切さを子ども達に伝える「もったいないデスメタル」、お笑いトリオ・パンサーの尾形貴弘は世界各国の言葉でサンキューと歌い上げる「世界のサンキュー応援団」を披露する。
ほかにもアルコ＆ピースの平子祐希、トム・ブラウンらも参加し、子どもたちを盛り上げる。スペシャルダンサーには「timelesz project-AUDITION-」元候補生の鈴木凌と山根航海がテレビ初共演。楽曲制作はソロやサニーデイ・サービスで活躍する曽我部恵一が手がけた。
春日は「歌のお兄さん的なことは常々『やり残してきた』と思っていた仕事だったので念願がかないましたわ！子が今5歳なので、絶対に見せたいですな。妻のクミさんにも『子ども関係の仕事が全然ないじゃないか！』とプレッシャーをかけられていたので。子ども向けの歌番組はいろいろあるが、芸人さんが歌うという番組はなかなかないので非常に良い目の付け所だと思う。大したもんだ！必ずやレギュラーに!!」とコメントを寄せている。
■『バラバラマンスリー』2025年11月新番組ラインナップ一覧
【月曜】『げいにんさんのおうた』
MC：春日俊彰（オードリー）
出演：鈴木凌、山根航海、パンサー尾形、アルコ＆ピース平子、トム・ブラウン
【火曜】『深夜、2人のエモさんぽ』
出演：ROIROM（本多大夢、浜川路己）、正源司陽子＆藤嶌果歩（日向坂46）
【水曜】『カズレーザー100％』
MC：カズレーザー（メイプル超合金）
ゲスト：芝大輔（モグライダー）、トム・ブラウン、ヤーレンズ、大鶴肥満（ママタルト）
【木曜】『忍びども 難攻不落の屋敷に潜入せよ！』
出演：モグライダー（芝大輔、ともしげ）、ガク（真空ジェシカ）、岩本理瑚（僕が見たかった青空）、文田健一郎（パリ五輪レスリング金メダリスト）
