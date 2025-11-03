日向坂46正源司陽子＆藤嶌果歩、“しょげかほ”で散歩番組 深夜の横浜の街で本音を語り合う
テレビ朝日の深夜バラエティーゾーン『バラバラ大作戦』内で展開されている月替わりチャレンジ枠『バラバラマンスリー』。11月の“火曜枠”では、トーク番組『深夜、2人のエモさんぽ』（深2：55）が4日からスタートする。
【写真】「いつもの自分から大変身！」した正源司陽子＆藤嶌果歩
番組は、下積み時代からしのぎを削ってきたライバル、強い絆で結ばれた唯一無二の親友など、特別な関係を持つ2人が、深夜の街を“さんぽ”しながら本音を語り明かすトーク番組。
1＆2週目は、“タイプロ”ファイナリスト“ROIROM（本多大夢、浜川路己）”の2人。自身初の単独公演を控える有明アリーナを目指し、深夜の有明の街を歩きながら本音を語り合う。浜川は「いろいろな思い出も振り返りましたし、今後のことも話しましたけど、いちばんは大夢くんの歌声が聞けたことじゃないですか」とコメント。本多は「2人で散歩するというのも久しぶりだったから、そこがエモいなと思いました。過去のことから今後の目標まで振り返ることができたし、言葉に出して言うことでより一層頑張ろうと思えた」と、感想を語った。
そして3＆4週目は、日向坂46の“しょげかほ”こと、正源司陽子＆藤嶌果歩が登場。横浜スタジアムからスタートして、11thシングル「君はハニーデュー」のMV撮影地を目指し、深夜の横浜の街をさんぽしつつ“あのとき、こんな思いを抱えていた”など、お互いの本音を語り合う。
正源司は「藤嶌に対して思っていた疑問とか、知りたかったことを聞けましたし、藤嶌からもこの期間に実はこう思っていたんだって聞くことができてうれしかったです。少しくすぐったい感じもしたんですけど（笑）。こういった機会をいただけてとても幸せでした」といい、藤嶌も「お互い一緒にいたけどあえて触れてなかったというか、お互いナイーブな話を、１年ほどたって落ち着いて笑いながら話せるようになったのは、すごく成長だなって思いますし、自分的にもうれしかったです。ファンの皆さんもエモい気持ちになっていただけるとうれしいです」と、感謝＆メッセージを語っている。
■『バラバラマンスリー』2025年11月新番組ラインナップ一覧
【月曜】『げいにんさんのおうた』
MC：春日俊彰（オードリー）
出演：鈴木凌、山根航海、パンサー尾形、アルコ＆ピース平子、トム・ブラウン
【火曜】『深夜、2人のエモさんぽ』
出演：ROIROM（本多大夢、浜川路己）、正源司陽子＆藤嶌果歩（日向坂46）
【水曜】『カズレーザー100％』
MC：カズレーザー（メイプル超合金）
ゲスト：芝大輔（モグライダー）、トム・ブラウン、ヤーレンズ、大鶴肥満（ママタルト）
【木曜】『忍びども 難攻不落の屋敷に潜入せよ！』
出演：モグライダー（芝大輔、ともしげ）、ガク（真空ジェシカ）、岩本理瑚（僕が見たかった青空）、文田健一郎（パリ五輪レスリング金メダリスト）
