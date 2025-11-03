山田涼介、ファッションマガジン『MAPS』で韓国雑誌の初表紙 日本版も発売
韓国と日本をつなぐグローバルファッションマガジン『MAPS』11月30日発売のJAPAN、KOREA最新号の表紙を山田涼介が務めることがわかった。今回、山田は韓国の雑誌の表紙を初めて飾る事となる。
【写真】よりスタイリッシュにきまった日本版の表紙
韓国版の表紙は妖艶で独特なオーラをまとい、その吸い込まれてしまいそうになる瞳からは真っ直ぐ未来を見据えているかのような仕上がりに。10ページにわたる特別なファッションポートレートが日本版、韓国版それぞれ違う構成で掲載される。
このほど同誌となる山田から読者に向けたメッセージが公開。「山田涼介です 今回、MAPS KOREA&JAPAN 11月号のWカバーを飾らせていただくこととなりました。ヴィンテージなお家で、ニットやセーターを着て僕の世界感を表現していただきましたのでぜひ楽しみにしていてください。最新号でお会いしましょう。ありがとうございます」とメッセージを送っている。
【写真】よりスタイリッシュにきまった日本版の表紙
韓国版の表紙は妖艶で独特なオーラをまとい、その吸い込まれてしまいそうになる瞳からは真っ直ぐ未来を見据えているかのような仕上がりに。10ページにわたる特別なファッションポートレートが日本版、韓国版それぞれ違う構成で掲載される。
このほど同誌となる山田から読者に向けたメッセージが公開。「山田涼介です 今回、MAPS KOREA&JAPAN 11月号のWカバーを飾らせていただくこととなりました。ヴィンテージなお家で、ニットやセーターを着て僕の世界感を表現していただきましたのでぜひ楽しみにしていてください。最新号でお会いしましょう。ありがとうございます」とメッセージを送っている。