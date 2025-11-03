17歳・寺田心、ムキムキな近影に反響 筋トレ開始のきっかけ告白「これで世間を見返すぞ」
俳優の寺田心（17）が、2日放送の日本テレビ系『おしゃれクリップ』（毎週日曜 後10：00〜後10：30）に出演。筋肉を鍛え始めたきっかけを明かした。
【番組カット】身長は山崎育三郎超え！抱き着く寺田心
番組公式インスタグラムでは「大人びたコメントで天才子役として大ブレイク！現在は筋肉ムキムキの17歳へと成長」とつづり、寺田の筋肉が際立つ近影を公開。視聴者からは「応援してます！」「大人になった寺田心くんも好き」「立派に成長したし、ほんまびっくり」「笑った顔が昔の心くんと一緒でグッときます」「ムキムキだ…」といった声が寄せられている。
番組には、寺田の親友がインタビュー出演し、「中学のころは身長も小さかった」と振り返り、「『食生活にも気を遣っているのに、まじで伸びないんだよね』と。そのころから筋トレをするようになって『これで世間を見返すぞ！』って」と筋トレを始めた真意を語った。
当時を振り返った寺田は「世間もSNSのいじりもありました。仲良い子じゃないと『チビだな』と。悔しくて」と心境を吐露。母は寺田の筋肉に飽きれているが、「筋肉に良い食品とか絶対に勝ってきてくれるんですよ」と、声を弾ませていた。
【番組カット】身長は山崎育三郎超え！抱き着く寺田心
番組公式インスタグラムでは「大人びたコメントで天才子役として大ブレイク！現在は筋肉ムキムキの17歳へと成長」とつづり、寺田の筋肉が際立つ近影を公開。視聴者からは「応援してます！」「大人になった寺田心くんも好き」「立派に成長したし、ほんまびっくり」「笑った顔が昔の心くんと一緒でグッときます」「ムキムキだ…」といった声が寄せられている。
当時を振り返った寺田は「世間もSNSのいじりもありました。仲良い子じゃないと『チビだな』と。悔しくて」と心境を吐露。母は寺田の筋肉に飽きれているが、「筋肉に良い食品とか絶対に勝ってきてくれるんですよ」と、声を弾ませていた。