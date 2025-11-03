MLBでは日本時間2日、ワールドシリーズが終了。ドジャースが今世紀初の連覇を成し遂げ、2025年シーズンの全日程を終えました。MLB選手会はその後、FAとなる選手のラインアップを発表。ワールドシリーズで躍動を見せた選手らも名を連ねました。

FAとなった選手らは、今後全球団を対象に来季の契約を結ぶことができ、来季の所属チームを選ぶこととなります。

ドジャースからは、世界一をたぐり寄せたWS最終戦の勝ち越し弾に加え、第6戦でも好守備で試合を締めたミゲル・ロハス選手がリスト入り。さらに“お祭り男”としても愛されるムードメーカー、キケ・ヘルナンデス選手など、7選手が名を連ねました。ドジャース一筋18年のレジェンド左腕、クレイトン・カーショー投手もFAとして名前があがっていますが、今季限りでの引退を発表しています。

そんなドジャースと、ワールドシリーズで大熱戦を繰り広げたブルージェイズからも6選手。“降板拒否”でも話題を集め、最終戦でも山本由伸投手と投げ合ったマックス・シャーザー投手や、最終戦で大谷翔平選手から先制3ランを放ったボー・ビシェット選手らが名を連ねています。

さらに今年度からメジャーに挑戦していたオリオールズ・菅野智之投手もFA対象に。その他にも、大谷選手をしのぎナ・リーグ最優秀野手を獲得したフィリーズのカイル・シュワバー選手や、シーズン終盤にドジャースから放出となったレッドソックスのダスティン・メイ投手などもFAとなっています。

メジャーで輝きを見せる選手たちの、来季へ向けての動向も注目です。