ÌÂµÜ¿©ºà¤ÇµíÆý¤ÎÌ£¤òºÆ¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡© »Ô¾ì¤ÇºàÎÁÄ´Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤È°ÍÍê¼ç¤Î½÷·õ»Î¤ËÁø¶ø¡¿ËÁ¸±¼Ô¼ò¾ì¤ÎÎÁÍý¿Í2¯
¡ØËÁ¸±¼Ô¼ò¾ì¤ÎÎÁÍý¿Í2¡Ù¡Ê¹õÎ±¥Ï¥¬¥Í¡§¸¶ºî¡¢°»°æÎÃ¡§Ì¡²è¡¢Å¾¡§¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/KADOKAWA¡Ë
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØËÁ¸±¼Ô¼ò¾ì¤ÎÎÁÍý¿Í¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Âè15²ó¡ÚÁ´23²ó¡Û
¹Ó¤¯¤ìËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¼ò¾ì¤ÎÅ¹¼ç¡¦¥è¥¤¥·¤Ï¡¢¿©ºà¤Î¼ïÎà¤¬Ë³¤·¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤òµá¤á¤Ê¤¤¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¿©»ö»ö¾ð¤ò»ÄÇ°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¾ïÏ¢µÒ¤Î¿ì¤¤¤É¤ì½÷·õ»Î¤«¤é¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ç¤Ï¹â²Á¤ÊµíÆý¤ÎÎÁÍý¤òÃíÊ¸¤µ¤ì¤ë¡£¥è¥¤¥·¤Ï¡¢¡ÈÌÂµÜ¡É»º¤Î¡ÖÇòÂù¼ù±Õ¡×¤¬µíÆý¤ÎÂåÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡© Å¾°ÜÁ°¤Î¸½Âå¤ÇÆÀ¤¿ÎÁÍý¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤Î¤ªÊ¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡ØËÁ¸±¼Ô¼ò¾ì¤ÎÎÁÍý¿Í¡Ù¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢¿·¤¿¤ËÂè2´¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª °ÛÀ¤³¦¤ÎÉÏÁê¤Ê¿©»ö»ö¾ð¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÄË²÷¡¦¼ò¾ìÈËÀ¹µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØËÁ¸±¼Ô¼ò¾ì¤ÎÎÁÍý¿Í¡Ê1¡Á2´¬¡Ë¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à
Âè15²ó¡ÚÁ´23²ó¡Û
¹Ó¤¯¤ìËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¼ò¾ì¤ÎÅ¹¼ç¡¦¥è¥¤¥·¤Ï¡¢¿©ºà¤Î¼ïÎà¤¬Ë³¤·¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤µ¤òµá¤á¤Ê¤¤¤³¤ÎÀ¤³¦¤Î¿©»ö»ö¾ð¤ò»ÄÇ°¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¾ïÏ¢µÒ¤Î¿ì¤¤¤É¤ì½÷·õ»Î¤«¤é¡¢°ÛÀ¤³¦¤Ç¤Ï¹â²Á¤ÊµíÆý¤ÎÎÁÍý¤òÃíÊ¸¤µ¤ì¤ë¡£¥è¥¤¥·¤Ï¡¢¡ÈÌÂµÜ¡É»º¤Î¡ÖÇòÂù¼ù±Õ¡×¤¬µíÆý¤ÎÂåÍÑ¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤ê¡¢ÈþÌ£¤·¤¯¤·¤è¤¦¤È»î¤ß¤ë¤Î¤À¤¬¡Ä¡© Å¾°ÜÁ°¤Î¸½Âå¤ÇÆÀ¤¿ÎÁÍý¤ÎÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢ËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤Î¤ªÊ¢¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿´¤âËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡ØËÁ¸±¼Ô¼ò¾ì¤ÎÎÁÍý¿Í¡Ù¡£¤´¹¥É¾¤Ë¤Ä¤¡¢¿·¤¿¤ËÂè2´¬¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª °ÛÀ¤³¦¤ÎÉÏÁê¤Ê¿©»ö»ö¾ð¤Ë³×Ì¿¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÄË²÷¡¦¼ò¾ìÈËÀ¹µ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£