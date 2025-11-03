タレントの中川翔子が3日、自身のインスタグラムを更新。9月30日に双子を出産してからの体の変化を明かした。

先月15日に自身のYouTubeチャンネルに投稿した動画で「今日見たら16キロやせてたよ。なんなの、このしぼみ方!びっくりする」と“激やせ”を明かしていたが、この日は「産後一カ月でむくみはだいぶとれてマイナス20キロ（！）」と1カ月で20キロ体重が減ったと報告。

「三食食べてるけど本当にむくみだけでもすさまじかった まだまだ復帰までに絞りたいけど母乳のために食べないと、、だからか止まっちゃった」とも明かした。双子には母乳だけでは足りず、「ミルク基本にプラス母乳です」。フォロワーへ「なに食べたらいっぱいでますか？」と質問した。

新生児期が終わった10月末でベビーの顔出しを止めていたが、「双子顔出してとたくさんメッセージ」が届くという。「改めて、家族と話し合って双子の安全のために、新生児期までにさせていただきました」と改めて宣言し、「絵日記にしても絵よりほんものが100000000倍かわいくて悔しいです（親バカ）」とユーモアを交えてママの思いをつづっている。

フォロワーからは「母乳には、味噌汁！発酵食品で更に良し！」「母乳には餅！と言いますね」「お米たくさん食べてと言われました」など母乳に関するアドバイスが続々届いている。