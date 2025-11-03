高市早苗首相が１日付のＸ（ツイッター）投稿で、韓国で開催されたＡＰＥＣ首脳会議での各国首脳との対面、交流を伝えた中で「台湾を代表してＡＰＥＣ首脳会議に参加している林信義氏とお会いしました。日台の実務協力が深まることを期待します」と記し、笑顔で握手を交わしている写真を投稿した。

これに中国が抗議。「大々的に宣伝したことは『一つの中国』原則に著しく反する行為だ」と批判した。

高市首相の当該投稿には１２００件超のコメントが殺到。

「ここまで踏み込んだ発言ができるのも高市総理しか出来ないです」「私たちを国として扱ってくれている日本の友人たちに感謝します」「台湾は独立した国家であり、主権は不可侵」「ＡＰＥＣしかも韓国開催で台湾代表と握手する意味はデカいですね」「すごい行動力」「日本と台湾をよろしくお願いします」「素晴らしい」「日本と台湾は友人」「高市無双」「とても意義深い会談」「高市総理の動きが早過ぎてビックリ」「日本の首相として、台湾訪問を実現させて下さい」との反応が多く集まっている。

英語や中国語で「アジアの救世主」「新たな同盟関係の始まり」との投稿も。

一方で「あなたは一国の指導者」「中国を挑発」「少し心配になります」と案じる意見も投稿されている。