¡¡·õÆ»¤ÎÃË»ÒÁª¼ê¤ÇÁè¤¦Âè73²óÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï3Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢À±»Ò·¼ÂÀ5ÃÊ¡Ê·Ù»ëÄ£¡Ë¤¬4Âç²ñ¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£Æ±»þ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Âè64²óÁ´ÆüËÜ½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ï¹â¶¶Ë¨»Ò6ÃÊ¡Ê¿ÀÆàÀî¸©·Ù¡Ë¤¬7Âç²ñ¤Ö¤ê3ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤ÇÀ±»Ò¤Ï¹ñÍ§Ï£ÂÀÏ¯6ÃÊ¡ÊÊ¡²¬¸©·Ù¡Ë¤Ë¾®¼ê¤ÈÌÌ¡¢¹â¶¶¤ÏÂçÅèÍ§è½°¡4ÃÊ¡ÊÂçºåÉÜ·Ù¡Ë¤ËÌÌ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á´ÆüËÜ¡¢Á´ÆüËÜ½÷»Ò¤È¤â¤Ë64¿Í¤Ë¤è¤ë¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¤ÇÁè¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì2Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿·Ù»ëÄ£Àª¤Ï¡¢ÃË»Ò¤ÎÃÝ¥ÎÆâÍ¤Ìé6ÃÊ¤¬3²óÀï¤Ç¡¢½÷»Ò¤Î¶áÆ£ÈþÞ«6ÃÊ¤Ï1²óÀï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£