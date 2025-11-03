松本伊代、本田美奈子.さん没後20年に思い「感謝しています」 早見優＆森口博子ら18人で「アメイジング・グレイス」歌唱
音楽イベント『2025 LIVE FOR LIFE「音楽彩」〜生きる為に生きる〜』が3日、都内で行われ、出演者の早見優（59）、松本伊代（60）、森口博子（57）、香坂みゆき（62）、酒井法子（54）ら18人が取材会に出席した。
本イベントは、2005年11月6日に急性骨髄性白血病で亡くなった本田美奈子.さんの思いを引き継ぎ、音楽を通じて白血病や難病の人たち、家族のための支援活動を目的に開催されるもの。ことしは本田さんの没後20年、生きていればデビュー40周年の節目の年となる。
ライブ開演前の取材会では、冒頭に出演者全員で本田さんが好きだった名曲「アメイジング・グレイス」を歌い上げた。歌唱後 第1回から参加している松本は「この『音楽彩』を通して、みなさんにエールを送れるというのが、とても意義があると思っています」とあいさつ。続けて「この『音楽彩』がこの先もずっとずっと続けられるように私たちも頑張っていきたいと思います」と意気込んだ。
さらに、「私は歌うことを休憩していたんですが、『音楽彩』のおかげで、また歌を再開できたということになったということで、いつも美奈子.ちゃんが『伊代さん歌って！』って言ってくれてるんじゃないかなって『音楽彩』が近づくと思っています」とやさしく笑い、「感謝しています」と伝えた。
同じく早見は「美奈子.ちゃんが残してくれたこの『音楽彩』も今年で18回になります」と振り返り、「私も初回から参加させていただいているんですけど、毎年思うのは会場に起こしくださるお客様が本当に熱い思いでいてくださることです」と感慨に浸った。歌手18人が集結したステージに「きょうもすばらしい皆さんでお届けしますので、きっと美奈子.ちゃんも天国で見てくれていると思います」とにっこり。
1985年にデビューし、本田さんと同期の森口は「何年経っても美奈子ちゃんの歌声がずっと心のなかに残っていて」と思いを馳せ、デビュー40周年、没後20年という節目に「心の中では同窓会をしているような気持ちでいます」としみじみと語った。
公演には、700人が来場する予定。
