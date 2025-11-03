アイドルグループ「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴ」が３日、大阪市内で行われた「御堂筋ランウェイ２０２５」に出演した。

同イベントは、大阪のメインストリート「御堂筋」でモデルによるファッションショーなどを披露するというもの。

関西ジュニアを引き連れた「ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴ」は、楽曲「ズッコケ男道」「無責任ヒーロー」などをパフォーマンス。

３曲歌唱した後、移動するステージ上から集まった観客に「祝日のお忙しい時にお集まりいただき、ありがとうございます」と感謝の言葉を述べ、楽曲「前向きスクリーム！」では高校生とコラボし、パフォーマンスした。

たっぷり１１曲を歌唱後、ステージに登壇した横山裕は「今日は立派な車（移動式ステージ）用意していただきました。村上信五が立ってしゃべってたら選挙カーに見えてきて、立候補すんのかな。将来の村上がかすりました」と言えば、ＭＣの今田耕司も「演説の応援に見えたわ。知事と村上くんがしゃべってるんで日本維新の会に入るんかと思った」とイジった。

それを受けて村上は「まだ維新の会には、すんません、入れませんけど。ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴで楽しく音楽を届けて行きたいので」と笑った。

最後にスピーチした日本維新の会の代表で大阪府知事の吉村洋文氏は「ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴのみなさんありがとうございました。すばらしいパフォーマンスでした」と感謝。村上に向かって小声で「維新に入ってください」とラブコールを送ったが、村上は「リアリティーあるトーンになってる」とタジタジだった。