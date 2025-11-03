BTS¡¦V¤Ë¤è¤ë12Ç¯±Û¤·¤Î´ñÀ×¡½¤«¤Ä¤Æ¼ê»æ¤òÅÏ¤·¤¿¾¯½÷¤È¤Î´¶Æ°ÈëÏÃ
BTS¤ÎV¤¬¡¢12Ç¯Á°¤Ë¼«Ê¬¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÈºÆ²ñ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤ÈÌ´¤¬¿¥¤ê¸ò¤¶¤Ã¤¿¡¢¤Þ¤ë¤ÇÆ¸ÏÃ¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBTS¡¦V¡¢¥¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤Þ¤Ç¡ÄÍÄ¾¯´ü¤«¤é¥¤¥±¥á¥ó
V¤ÏÀè·î10·î26Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö2025 VOGUE WORLD: Hollywood¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ÎÂçÊªÇÐÍ¥¤äÀ¤³¦Åª¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¤¿¤³¤Î¾ì¤Ç¡¢V¤ÏÆÈÆÃ¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Á¡¢¤Ò¤È¤¤ïµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¤½¤Î²ñ¾ì¤ÇV¤Ï¡¢11Ç¯Á°¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¼«Ê¬¤Ë¼ê»æ¤òÅÏ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÈºÆ¤Ó½Ð²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¡¢¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤Î¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¤½¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸½ºß¥¢¥á¥ê¥«¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥¨¥ì¥Ê¡£UCLA¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀì¹¶¤·¤¿¸å¡¢º£²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¨¥ì¥Ê¤ÏSNS¤Ç¡Öº£Ìë¤Ï¡¢15ºÐ¤Îº¢¤Î»ä¤¬Ì´¤Ë¤â¸«¤Ê¤«¤Ã¤¿Ìë¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢V¤È¤ÎºÆ²ñ¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡Ö2013Ç¯¡¢¥¦¥ë¥¸¥ó¡Ê±¶ÄÁ¡Ëº×¤ê¤Ç½é¤á¤ÆËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¤Î¸ø±é¤ò¸«¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏEXO¤Î¡ØGrowl¡Ù¤¬¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢»ä¤Ï³Ø¹»¤ÇÍ£°ì¤ÎBTS¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¤â¶á¤¯¤Ç¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
2014Ç¯¡¢2²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ç¥¨¥ì¥Ê¤ÏV¤Ë¼ê»æ¤òÅÏ¤·¡¢V¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥µ¥¤¥È¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤é¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤¹¤è¡×¤È±þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¼ÂºÝ¤ËV¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¥«¥Õ¥§¤ËÆþ¤ê¡¢¥¨¥ì¥Ê¤¬½ñ¤¤¤¿Åê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò»Ä¤·¡¢Èà½÷¤¬¿äÁ¦¤·¤¿¶Ê¡ØSomeone Like You¡Ù¤òÄ°¤¤¤¿¤È¥Õ¥¡¥ó¥«¥Õ¥§¤Ë½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£¤½¤Î¿ôÆü¸å¤Î2014Ç¯12·î30Æü¡¢¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËV¤Ï¡ØSomeone Like You¡Ù¤Î¥«¥Ð¡¼¶Ê¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤³¤Î¾®¤µ¤Ê±ï¤¬12Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆºÆ¤Ó¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥¨¥ì¥Ê¤Ï¡Ö¹â¹»À¸¤Î¤È¤¤Î¤¢¤ÎÆü¤Î½ÐÍè»ö¤Ïº£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ11Ç¯¤¬²á¤®¤¿º£¡¢VOGUE¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇV¤ËºÆ¤Ó²ñ¤¤¡¢¤¢¤Î¤È¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬»ä¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È´¶Æ°¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡þV ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1995Ç¯12·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¹°è»Ô½Ð¿È¡£ËÜÌ¾¥¥à¡¦¥Æ¥Ò¥ç¥ó¡£¿ÈÄ¹179cm¡£2013Ç¯¤ËBTS¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥µ¥Ö¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤ë¡£¡ÈÈþ¾¯Ç¯¡É¤È¸Æ¤Ö¤ËÁê±þ¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÄã²»¥Ü¥¤¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥é¥¤¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ç¤ËÃæÄã²»¥Ñ¡¼¥È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Í¥¤ì¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬À¤³¦Åª¤ËÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ç²è¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTC Candler¡Ù¤¬È¯É½¤¹¤ë¡ÖÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¥Ï¥ó¥µ¥à¤Ê´é100¿Í¡×¤Î¾å°Ì¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¼Ìò¤Î¤¿¤á2023Ç¯12·î11Æü¤ËÆþÂâ¤·¡¢2025Ç¯6·î10Æü¤Ë½üÂâ¤·¤¿¡£