ワールドシリーズ（WS）で連覇を果たし、MVPを獲得したドジャース・山本由伸投手（27）の都城高校（宮崎）時代に監督を務めた森松賢容氏が、3日放送のフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）にVTR出演。山本のフォーム改造秘話を明かした。

山本は高校を卒業後、ドラフト4位でオリックスに入団した。プロとして1年目から着実に評価される中、大きな決断、フォーム改造に踏み切った。

当時認めている人が少なく、やり投げのような投げ方への変更で、森松氏は「肘が疲れないようにやっていますということに対して言えば、邪道というか、みんなまだ受け入れていないところで」と回顧。

「彼が（プロ）1年目の時に、ちょうど当時のスタッフの方たちは、“（やり投げを）やめさせてほしい”みたいな。“由伸がおかしなことになっている”みたいな話が凄くあって」とも語った。

その際森松氏は山本に電話をし、「まあどうなんだ？基本的にはありえないだろう？」としたが、山本は「もしこれでダメだったら自分は後悔しません」と返したという。

森松氏は「おお、後悔しないんだったら、やれ。そっちの方が絶対いい」と背中を押したと言い、山本は「これを僕が正解にします」と言い切ったと振り返った。