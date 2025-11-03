◇関西地区大学野球選手権 第1代表決定戦 佛教大3―0京都産業大（2025年11月3日 GOSANDO南港野球場）

明治神宮野球大会（11月14日開幕）の出場権を懸けた関西地区大学野球選手権が行われ、スーパーシードの佛教大が第1代表決定戦を制した。

佛教大は3回に犠飛と能登原健生外野手（4年）の左越え2ランで3点を先制。投げては先発の野村亮輔（3年）が6回を無失点。7回からは今秋のドラフト会議で広島から5位指名を受けた赤木晴哉（4年）が2イニングで3四球を与えたが無失点で切り抜け、9回は合木凛太郎（4年）が3者三振で締めた。

佛教大の一塁側スタンドには、同じ京滋リーグでしのぎを削った楽天1位指名の花園大・藤原聡大も応援に駆けつけていた。赤木は「あんまり修正しきれなかった部分もあるんですけど、その中でゼロに抑えられたっていうのは良かったと思う」と振り返った。

前日2日には佛教大OBの中日・大野がグラウンドへ激励に訪れていたことも明かした。

「大野さんから“おめでとう”って言われて、初めて（プロ入りする）実感が湧いた。この人と同じ舞台でやっていくんだなっていう、覚悟を決めることができました」

敗れた京産大は4日の第2代表決定戦で、敗者復活トーナメントを勝ち上がった立命大と対戦する。