週明け３日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前営業日比２５１．７１ポイント（０．９７％）高の２６１５８．３６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９０．１５ポイント（０．９８％）高の９２５８．７３ポイントと４日ぶりに反発した。売買代金は２２８６億７５５０万香港ドル（約４兆５３４６億円）にやや縮小している（１０月３１日は２５７６億１２１０万香港ドル）。

中国経済対策の期待感が相場を支える流れ。中国経済の先行き不安がくすぶる中、当局は今年の成長率目標「５．０％前後」達成のため景気対策を強めるとの見方が改めて広がっている。１０月３１日に国家統計局が公表した１０月の製造業ＰＭＩが４９．０と市場予想（４９．６）に届かず、景況判断の境目となる５０を７カ月連続で下回った。ほか、前場に発表された民間集計のＲａｔｉｎｇＤｏｇ中国製造業業ＰＭＩは５０．６と、予想（５０．７）以上に前月（５１．２）から低下している。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、生命保険業務のＡＩＡグループ（１２９９／ＨＫ）が６．０％高、豚肉生産で世界トップの万洲国際（２８８／ＨＫ）が４．７％高、モバイル端末・自動車メーカーの小米集団（１８１０／ＨＫ）が３．５％高と上げが目立った。ＡＩＡについては、７〜９月期の新契約価値が前年同期比で２７％増加したことが材料視されている。小米に関しては、電気自動車（ＥＶ）部門の月次統計で、１０月も好調を維持したことが好感された。

セクター別では、石油・石炭が高い。中国海洋石油（ＣＮＯＯＣ：８８３／ＨＫ）が３．５％、中国石油天然気（ペトロチャイナ：８５７／ＨＫ）が３．４％、エン鉱能源集団（１１７１／ＨＫ）が４．７％、中国中煤能源（１８９８／ＨＫ）が４．２％ずつ上昇した。原油相場の引き締まりが期待される。主要産油国で構成する石油輸出機構（ＯＰＥＣ）プラスの有志８カ国は２日のオンライン会議で、来年１〜３月の増産を見送ることを決定した。

中国の銀行セクターもしっかり。中国建設銀行（９３９／ＨＫ）が３．１％高、中国工商銀行（１３９８／ＨＫ）と中国銀行（３９８８／ＨＫ）がそろって２．５％高、中国農業銀行（１２８８／ＨＫ）が２．０％高で取引を終えた。

海運セクターも物色される。海豊国際ＨＤ（１３０８／ＨＫ）が７．５％高、太平洋航運集団（２３４３／ＨＫ）が５．１％高、中遠海運ＨＤ（１９１９／ＨＫ）が２．９％高、東方海外（３１６／ＨＫ）が２．４％高と値を上げた。

半面、半導体セクターは安い。蘇州貝克微電子（２１４９／ＨＫ）が３．７％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が３．５％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が２．９％、晶門半導体（２８７８／ＨＫ）が２．０％ずつ下落した。

非鉄・産金セクターもさえない。新疆新キン鉱業（３８３３／ＨＫ）が３．５％安、洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が３．３％安、江西銅業（３５８／ＨＫ）が２．５％安、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が２．３％安、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が１．６％安で引けた。産金株は金相場の下落が逆風となっている。中国財政部は１日、金（ゴールド）販売に対する税優遇措置を撤廃すると発表した。世界有数の金製品販売市場で需要が減少すると危惧されている。

本土マーケットは３日ぶり反発。主要指標の上海総合指数は、前営業日比０．５５％高の３９７６．５２ポイントで取引を終了した。石油・石炭が高い。銀行、運輸、インフラ関連、公益、メディア・通信、不動産なども買われた。半面、産金や非鉄・レアアース安い。自動車、医薬、保険・証券、半導体株の一角も売られた。

