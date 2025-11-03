Photo: Yohei Amzaki

日本では4人に1人が、「移動」に障壁や困難があるそうです。

トヨタは移動に困っている方に多様な選択肢を提供するため、｢モビリティショー東京2025｣で、3つのモビリティを提案。「me∞（ミーアプリファイ）」シリーズとして展開しています。

3つのモビリティは、移動に困難を感じている人をサポートする目的ではありますが、単なる道具に留まらないのがポイント。だれから見ても「うらやましい」「楽しそう」「かっこいい」と思えるようなプロダクツを目指しています。

体幹で操作するスポーツギア

Photo: Yohei Amzaki

1つ目は「boost me（ブーストミー）」。人々が障がいの有無を超えて同じ土俵でスポーツを楽しむことを目指したモビリティで、上部に腰かけて、屈伸、リーン、旋回を体幹で操作します。

Image: TOYOTA

両手を解放することができるので、テニスやバスケットなどさまざまな競技に対応可能です。球技だけでなく、アイデア次第でさままざまなスポーツにチャレンジできそうです。

シームレスに好きなところに移動できる

Image: TOYOTA

2つ目の「walk me（ウォークミー）」は、屋内、屋外問わず、段差があり移動が困難なシチュエーションでサポートしてくれるモビリティ。4足歩行のロボットのようなユニークな動きで、シームレスに好きな場所に好きなときに移動できます。

キャッチコピーはGo Anywhere & Cool for Everyone! 足部分のニットのカバーはその日のファッションや気分に合わせてコーディネートできるそう。移動をサポートしてくれる相棒といった雰囲気ですね。

ギア感たっぷりの「車いすのランクル」

Photo: Yohei Amzaki

3つ目、戦車のようなギア感たっぷりのモビリティは「challenge me（チャレンジミー）」。究極の冒険を楽しめる電動車いすというコンセプトで、キャッチフレーズは「車いすのランクル」（！）。このキャッチフレーズがすべてを物語っていますね。

このchallenge meの開発には、パラスキーヤーの森井大輝選手が大きく関わっています。森井大輝選手といえば、2023年のモビリティショーに出展されたランクル250に装備された、手だけで運転できる「NEO Steer」（ネオステア）の開発にも関わっていました。

ネオステアが装備されたランクル250でドライブして、ラストワンマイルをチャレンジミーで走破という冒険もイメージできます。

Image: TOYOTA

単に移動をサポートするモビリティではなく、その一歩先、ワクワクするような体験を提案するのがトヨタならでは。このミーアプリファイシリーズがどう進化していくのか楽しみですね。

これもまたモビリティ。 pic.twitter.com/dOYQdGTdY8 - ギズモード・ジャパン（公式） (@gizmodojapan) October 29, 2025

Source: トヨタ