ダンデライオン・チョコレートのクリスマス2025♡心ときめく限定スイーツ登場

今年のダンデライオン・チョコレートは、“心ときめくクリスマスマーケット”をテーマにした限定コレクションをお届け。インド産カカオを使った「生チョコレート」や、ツリーに飾れる「オーナメントセット」など、心を温めるスイーツが勢ぞろいします。カカオの香りに包まれながら、贈り物にも自分へのご褒美にもぴったりな、とびきり贅沢なホリデーシーズンをお楽しみください。

とろける口どけ♡数量限定の生チョコレート



シングルオリジン・生チョコレート アナマライ, インド

インド・アナマライ産カカオを使用した「シングルオリジン・生チョコレート アナマライ, インド」（税込2,600円）は、今年の主役アイテム。

ココナッツやナツメグの木々に囲まれ育ったカカオは、レモンのように爽やかな香りが特徴です。なめらかな口溶けと、産地ごとの個性豊かな味わいが重なり合い、ひと口ごとに幸せが広がります。

数量限定の特別な味わいは、大切な人への贈り物にもおすすめ。

ツリーに飾れる！ホリデー限定オーナメント



クリスマスオーナメントセット

クリスマスを華やかに彩る「クリスマスオーナメントセット」（税込5,400円）は、3つの味を詰め合わせた贅沢なギフト。

トフィークランブル、ジンジャークッキーチョコレート、ピーカンナッツチョコレートの3種類がラインナップされています。

可愛いオーナメント型パッケージは飾っても楽しめ、開けるたびに笑顔がこぼれるデザイン。単品販売（税込1,800円）もあり、ちょっとしたプレゼントにもぴったりです。

心まで温まるカフェ限定メニューも



H₂O CHOCOLATE®︎ムース

ミッションホットチョコレート

蔵前と伊勢外宮のカフェでは、チョコレート好き必見の限定メニューが登場。「H₂O CHOCOLATE®︎ムース」（税込1,100円～）は、水を使ってカカオの酸味を引き出した新感覚スイーツ。

さらに「ミッションホットチョコレート」（税込950円）は、カイエンペッパーやシナモンが効いたスパイシーな味わい。冷たい季節にぴったりの、心まで温まるひとときを演出します。

冬限定「クッキーアソートメント ジンジャー」も登場



クッキーアソートメント ジンジャー

人気のクッキーアソートに、冬限定の「ジンジャーブレッドクッキー」が仲間入り（税込3,200円）。ピリッとした生姜の風味とチョコレートの甘さが絶妙にマッチし、ティータイムを優雅に彩ります。

ほろほろ食感がクセになるクッキーは、「チョコレートチップ」と「チョコレートクッキー」との詰め合わせ。大切な人と分け合いたくなる味わいです。

ときめきに包まれる、甘くて温かな時間を



今年の「ダンデライオン・チョコレート クリスマスコレクション 2025」は、見た目も味わいも心まで満たしてくれる特別なラインナップ。

Bean to Barならではの奥深いカカオの香りと、ホリデー限定のデザインが、冬の時間をよりロマンティックに彩ります。

手に取るたびに感じるのは、まるで心の奥が灯るようなあたたかさ。あなたの冬に、小さな魔法を添えてくれるはずです。