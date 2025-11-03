和歌山県の市で「治安がいい」と思う市ランキング！ 2位「紀の川市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「治安がいいと思う市に関するアンケート」を実施しました。
その中から、「和歌山県の市で治安がいいと思う市」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「自然豊かで人々も穏やかそうなイメージがあるからです」（30代女性／宮城県）、「のどかな町並みで過ごしやすそうだった」（30代男性／大阪府）、「自然が豊かで、都会ほど人の出入りが激しくないため、犯罪が少ない印象があるから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「道が明るく人通りも多いため、安心して暮らせそうです」（30代女性／愛知県）、「温暖な気候のせいか、あまりぎすぎすしたイメージがない」（50代女性／福島県）、「県庁所在地なので、ある程度公共サービス等が充実していると思うので」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
その中から、「和歌山県の市で治安がいいと思う市」ランキングの結果をご紹介します。
【9位までの全ランキング結果を見る】
2位：紀の川市／39票紀の川市は、その名の通り紀の川が市内を流れ、豊かな自然と農業に恵まれた地域です。桃やイチゴなどのフルーツ栽培が盛んで、のどかで穏やかな田園風景が広がっています。大阪府の南側に位置し、一部はベッドタウンとして発展しているものの、地域コミュニティーの結びつきが強く、住民同士が自然に見守り合う文化が根付いています。こうした人と人との距離の近さが、票を集めた要因になっていると推測されます。
1位：和歌山市／88票県庁所在地であり、紀の川の河口に広がる県内最大の都市です。中心部には和歌山城がそびえ、城下町として発展してきた歴史を持ちます。行政・交通の中心地として整備が進み、「きしゅう君の防犯メール」や「ぼうはんパトロール犬」など都市型の防犯対策も充実。生活の利便性と防犯意識の高さが両立することで、「治安の良さ」という評価を得ていると考えられます。
回答者からは「道が明るく人通りも多いため、安心して暮らせそうです」（30代女性／愛知県）、「温暖な気候のせいか、あまりぎすぎすしたイメージがない」（50代女性／福島県）、「県庁所在地なので、ある程度公共サービス等が充実していると思うので」（40代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)