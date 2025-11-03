「耳付きクッションカバー」（税込 2290円）

写真拡大

　人気キャラクターのグッズを集めたポップアップショップ「chara style（キャラスタイル） by Belle Maison」が、11月6日（木）〜11月16日（日）の期間、JR東京駅丸の内地下南口改札外「動輪の広場」で開催される。

【写真】“Suicaのペンギン”の先行販売グッズも！　ラインナップ紹介

■ここでしか手に入らない限定商品も

　今回開催される「chara style by Belle Maison」は、普段「ベルメゾン」のカタログやオンラインでのみ取り扱っている人気キャラクターの商品を実際に手に取り、購入できる期間限定のポップアップショップ。

　会場では、“Suicaのペンギン”のモバイルアクセサリー商品をオンライン販売に先駆けて展開されるほか、「もちもち素材のぬいぐるみティッシュカバー」やブランケットなどのおうちアイテムも販売される。

　また『PEANUTS』、『MOOMIN』では、秋冬シーズンに使えるインテリア用品や生活雑貨、日常使いできるファッションアイテムなどが初登場。

　さらに、前回好評だった『トムとジェリー』からは、ジェリーの好物“チーズ”をモチーフにしたトートバッグやハンカチなど、ポップアップショップでしか手に入らない限定商品が勢ぞろいする。