Á´¹ñÃíÌÜ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ëÂÐ·è¤ÏÊ¡²¬Âè°ì¤Ë·³ÇÛ¡ª¡¡¡Ö¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¡×²Æ¤«¤é5¥«·î¤ÇÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤ËÀã¿«V¡Ú¹â¹»¥Ð¥¹¥±¡¦¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×Ê¡²¬¸©Âç²ñ¡Û
¡¡¢¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¦Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¡Ê¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¡ËÊ¡²¬¸©Âç²ñÃË»Ò¡¡Ê¡²¬Âè°ì80¡½70Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¡Ê3Æü¡¦¥¢¥¯¥·¥ª¥óÊ¡²¬¡Ë
¡¡¾å°Ì4¹»¤Ë¤è¤ë·è¾¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢Ê¡²¬Âè°ì¤¬Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤òÇË¤ê¡¢3ÀïÁ´¾¡¤È¤·¤Æ3Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¡£2¾¡1ÇÔ¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬2°Ì¡£Î¾¹»¤Ï12·î23Æü¤«¤éÅìµþÂÎ°é´Û¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëËÜÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ÏÏ¢ÇÆ¡¢Ê¡²¬Âè°ì¤Ï2Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡Ëþ°÷¤Î´ÑµÒ¤¬À¼±ç¤òÁ÷¤ëÃæ¡¢½øÈ×¤«¤éÁ´¹ñ¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ¾¹»¤¬·ã¤·¤¤²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤·¤¿¡£Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬Âè°ì¤À¡£Âè1¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¡¢Ê¡²¬Âè°ì¤ÏÂç¹õÃì¤Î¥·¡¼¡¦¥à¥µ¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬ÉÔºß¤ÎÃæ¤Ç¤âÈ´·²¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¡£·ã¤·¤¤¼éÈ÷¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë¤È4ËÜ¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤»¡¢18¡½12¤È¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£Âè2Q¤âÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤Ê¤¤¡£ÁÐ»Ò¤ÎµÜËÜÁï¡¢ÍÔ¡Ê3Ç¯¡Ë¤òÃæ¿´¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¡£Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤Ï»ÊÎáÅã¤Î±ÝÌÚÍþ²¢¡Ê3Ç¯¡Ë¤é¤¬ÆÀÅÀ¤·¤Æ±þÀï¤¹¤ë¤¬¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼ÇòÃ«ÃìÀ¿¥¸¥ã¥Ã¥¯¡Ê1Ç¯¡Ë¤é¤ÎÆÀÅÀ¤¬¿¤Ó¤º¡¢36¡½22¤ÇÁ°È¾¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡Âè3Q¤ÏÊ¡²¬Âè°ì¤¬µÜËÜ¥Ä¥¤¥ó¥º¤Î¹âÂ®¥³¥ó¥Ó¥×¥ì¡¼¤Ê¤É¤ÇÆÀÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤â¥µ¥ó¥È¥¹¡¦¥Þ¥Î¥¨¥ë¥Ï¥¸¥á¡Ê3Ç¯¡Ë¤äËÜÅÄÉù°Ê¡Ê2Ç¯¡Ë¤Î¥·¥å¡¼¥È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤ÈÄÉ¤¤¾å¤²»Ï¤á¤ë¡£55¡½42¤ÇºÇ½ªQ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£Âè4Q¤ÏÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬ÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¤Ï¤«¤ë¤â¡¢Ê¡²¬Âè°ì¤¬Ç´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬ÂçÂç¹ê¤ÏºòÇ¯¡¢U18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¤È¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×¤Î2´§¤òÃ£À®¡£º£Ç¯¤Ï±ÝÌÚ¡¢¾¡Ëôå«¡Ê3Ç¯¡Ë¤é¤¬»Ä¤ê¡¢4·î¤Ë¤ÏÇòÃ«¤âÆþ³Ø¤·¤¿¡£6·î¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¸©Í½Áª¤Ï7ÅÀº¹¤ÇÊ¡²¬ÂçÂç¹ê¤¬¶¥¤ê¾¡¤Á¡¢Á´¹ñÁíÂÎ¤ÎÀÚÉä¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ´¹ñÁíÂÎ¤Ç¤Ï8¶¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬Âè°ì¤ÏÂç¹ê¤ËÇÔ¤ì¤¿6·î¤Î¸©Í½Áª¸å¡¢µÜËÜ·»Äï¤¬¡Ö¿ÍÀ¸¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤ÎÀäË¾¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£Á´¹ñ¤òÆ¨¤·¤¿²ù¤·¤µ¤ò¶»¤Ë¡¢»à¤ËÊª¶¸¤¤¤Ç²Æ¤ÎÎý½¬¤ËÎå¤ß¡¢à¥ê¥Ù¥ó¥¸á¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡Ú·è¾¡¥ê¡¼¥°Á´À®ÀÓ¡Û
10·î25Æü
¡ûÊ¡²¬Âè°ì¡¡155¡½50À±ÎÖ¡ü
¡ûÊ¡²¬ÂçÂç¹ê96¡½44ÅìÊ¡²¬¡ü
10·î26Æü
¡ûÊ¡²¬Âè°ì¡¡99¡½52ÅìÊ¡²¬¡ü
¡ûÊ¡²¬ÂçÂç¹ê158¡½41À±ÎÖ¡ü
11·î3Æü
¡üÊ¡²¬ÂçÂç¹ê70¡½80Ê¡²¬Âè°ì¡û
¡ûÅìÊ¡²¬88¡½87À±ÎÖ¡ü
¡Úº£µ¨¤ÎÊ¡²¬ÂçÂç¹êVSÊ¡²¬Âè°ì¡Û
·î¡¦Æü¡¡Âç¹ê¡ÝÂè°ì¡¡¡¡¡¡Âç²ñÌ¾
1¡¦12¡¡¡û80¡Ý75¡ü¡¡¸©¹â¹»¿·¿ÍÂç²ñÃæÉôÍ½Áª
2¡¦¡¡2¡¡¡ü58¡Ý66¡û¡¡¸©¹â¹»¿·¿ÍÂç²ñ
2¡¦16¡¡¡ü60¡Ý75¡û¡¡Á´¶å½£¹â¹»½Õµ¨Áª¼ê¸¢
3¡¦¡¡2¡¡¡ü68¡Ý77¡û¡¡W¥ê¡¼¥°¥¨¥¥·¥Ó¥¸¥ç¥ó
4¡¦27¡¡¡û44¡Ý43¡ü¡¡ÈÓÄÍ¥«¥Ã¥×
5¡¦11¡¡¡ü68¡Ý71¡û¡¡Á´¹ñÁíÂÎ¸©ÃæÉôÍ½Áª
6¡¦¡¡1¡¡¡û58¡Ý51¡ü¡¡Á´¹ñÁíÂÎ¸©Í½Áª·è¾¡L
6¡¦22¡¡¡ü51¡Ý52¡û¡¡Á´¶å½£¹â¹»Âç²ñ·è¾¡
9¡¦¡¡7¡¡¡ü71¡Ý79¡û¡¡Ê¡²¬¸©Áª¼ê¸¢3°Ì·èÄêÀï
11¡¦3¡¡¡ü70¡Ý80¡û¡¡Á´¹ñ¹â¹»Áª¼ê¸¢¸©Âç²ñ