¡ÖÊì¤Î¼ã¤¤º¢¤Ë¡Ä¡×TV¤Ç¾×·â¤Î¿Æ»Ò´Ø·¸È¯É½!Êì¤ÏÄ«¥É¥é½Ð±éÂçÊª½÷Í¥¡Äà·ÄÂçÂ´á25ºÐ¥¢¥Êà¤ª½Ë¤¤á»Ñ¤Ë¡Ö²Ú¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¡×¤ÎÀ¼
ÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿ÃçÎÉ¤·¥¢¥Ê¤È´é´ó¤»2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Êì¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÂçÊª½÷Í¥¡Ä¡£25ºÐ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Îà¤ª½Ë¤¤á»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ß¤£¤Á¤ã¤ó¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢9·î9Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿CBC¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÍ§×¢Æî¼Â¥¢¥Ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±Î½¤ÎÃæÂ¼ºÌ²ì¥¢¥Ê(25)¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤ä²«¿§¤¤²ÖÂ«¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´é¤ò´ó¤»¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë»Ñ¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÏÂ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÃçÎÉ¤¤¤ä¤ó¡ª¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö²á¤´¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤ªÆó¿Í¤È¤â²Ú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÂ¼¥¢¥Ê¤Ï·ÄØæµÁ½ÎÍÄÃÕ¼Ë¡¢·ÄØæµÁ½ÎÃæÅùÉô¡¢·ÄØæµÁ½Î½÷»Ò¹âÅù³Ø¹»¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç³Ø¤òÂ´¶È¡£2024Ç¯¤ËCBC¤ØÆþ¼Ò¤·¡¢25Ç¯1·î¡Ö½µ´©¤µ¤ó¤Þ¤È¥Þ¥Ä¥³ÆÃÂç¹æ¡×(TBS)¤Ç¡¢½÷Í¥¤ÎÀÆÆ£·Ä»Ò(µÜºê¸©½Ð¿È)¤ÎÌ¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÊì¤Î¼ã¤¤º¢¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¸À¤ï¤ì¤Ê¤¤ã¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡×¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¥ì¥Ù¥ë¹â¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡¡¡ÀÆÆ£¤Ï1996Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö½¨µÈ¡×¤ä98Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÅ·¤¦¤é¤é¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£