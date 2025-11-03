¡Ö¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤Ç¡Ä¡×°úÂàÅÐÈÄ¤Çà±¦Éªç§ÃÇÎöáÈþÇÏ³Ø¤µ¤ó¡¢ºÊ¤¬¸ø³«àÉª¤Î¼Ì¿¿á¤Ë¾×·â¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×
»Ò¶¡¤â¿´ÇÛ¡Ö¥Ñ¥Ñ¡Ä¥¾¥ó¥Ó¡©¡×
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤·¤¿ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¸µÅê¼ê¤ÎÈþÇÏ³Ø¤µ¤ó¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈþÇÏ¥¢¥ó¥Ê¤¬¸ø³«¤·¤¿à¾×·â¼Ì¿¿á¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°úÂà»î¹ç¸å¤ÎÉª¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸½ÌòºÇ¸å¤ÎÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿9·î30ÆüÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹Àï¸å¤ÎÉ×¡¦³Ø¤µ¤ó¤ÎàÉªá¼Ì¿¿¡£
¡¡Éª¤«¤é¼ê¼ó¤Ë¤«¤±¤ÆÀõ¹õ¤¯Æâ½Ð·ì¤·¤¿¾õÂÖ¤Î±¦ÏÓ¤Î¼Ì¿¿¤Ë¡Öç§ÃÇÎö¤Î¼ÂÂÖ¡£¤³¤ì¤¬1ÈÖ¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¾Ð¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡Öº£¤Ï¤â¤¦¼ê½Ñ¤ò¤·¤Æ²óÉü¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËèÆü¸«¤ëÅÙ¤Ë¿§¤¬¹õ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ø¥Ñ¥Ñ¡Ä¥¾¥ó¥Ó¡©¡Ù¤È¥ß¥Ë¥Ã¥Á¤ËËÜµ¤¤Î¼ÁÌä¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Ð¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Î¤Ç²þ¤á¤Æ¤ªÈè¤ìÍÍ¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1¿Í¸ÂÄê¤ÇÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿ÈþÇÏ¤µ¤ó¤Ï¡¢1ÈÖÂÇ¼Ô¤Î³ÚÅ·¡¦ÀõÂ¼±ÉÅÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ2µå¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤à¤â¡¢3µåÌÜ°Ê¹ß¤ÏÂÇ¼Ô¤ÎÇØÃæ¤òÈ´¤±¤ëË½Åê¤È¤Ê¤ê6µåÌÜ¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤ËÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¹ßÈÄ¡£ÍâÆü¡Ö±¦Éª¶þ¶Ú¶¦Æ±ç§ÃÇÎö¡×¤È¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤Î¾õÂÖ¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÅê¤²¤¿¤Î¤«¡Ä¡×¡Ö´À¤¬¿Ò¾ï¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·ÁêÅö¤ÊÄË¤ß¤À¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Îââ»ý¡×¡Ö¸Â³¦±Û¤¨¤Æ¤âÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤ëÈþÇÏ¤ò¸«¤Æ¤¿¤éÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÈþÇÏ¤µ¤ó¤Ï°ñ¾ë¡¦Æ£Âå¹â¹»¤«¤éÃæ±ûÂç³Ø¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2011Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡£¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤é³èÌö¤·¡¢3Ç¯ÌÜ¤Ë¤ÏÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à½é¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£19Ç¯¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¡£10¾¡¤ò2ÅÙ¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï267ÅÐÈÄ80¾¡88ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.94¡£