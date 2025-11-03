¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ä¡Ö¶Ïº¹¾åÅù¡×¤ÇÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿£¶²óÂåÂÇºöÅªÃæ
¡¡2025Ç¯10·î30Æü¡¢¤Ä¤¤¤ËÄºÅÀ¤ËÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°ÇÆ¼Ô¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤òÆÈÁö¤ÇÀ©¤·¤¿ºå¿À¤ò4¾¡1ÇÔ¤ÇÇË¤ê¡¢5Ç¯¤Ö¤ê12ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜ°ì¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°3°Ì¤ÎDeNA¤ËÇÔ¤ì¤¿ºòÇ¯¤Î²ù¤·¤µ¤òÀ²¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºå¿À¡¢¥À¥¤¥¨¡¼¤Ê¤É¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿À¾ÆüËÜ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉ¾ÏÀ²È¤ÎÃÓÅÄ¿Æ¶½»á¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ºòµ¨¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°3°Ì¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿DeNA¤Ë2Ï¢¾¡¤«¤é4Ï¢ÇÔ¡£²ù¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Ï¥»¤Î°µÅÝÅªÇÆ¼Ô¤Îºå¿À¤Ë¹õÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é4Ï¢¾¡¡£½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤Î¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤Ï°¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡Ö¶Ïº¹¾åÅù¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬¸«¤¨¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤ÎÀèÈ¯¤Î¿ÍÁª¤¬µÄÏÀ¤ò¸Æ¤ó¤ÀÂè2Àï¤Ç¤ÎÂç¾¡°Ê³°¤ÏÁ´¤Æ1ÅÀº¹¤ÎÀÜÀï¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¶ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ï¤¢¤Þ¤ê¼õ¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£5·î1Æü¤Î»þÅÀ¤Ç¼Ú¶â7¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ß¡¢¤â¤Ã¤È¶ì¤·¤ó¤À¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿·Ð¸³¤È¼«¿®¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤í¤¦¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÂè4Àï¤À¡£6²ó2»àÆóÎÝ¤Ç¡¢¤Þ¤À59µå¤ÎÀèÈ¯¤ÎÂçÄÅ¤ËÁ÷¤Ã¤¿ÂåÂÇ¶áÆ£¤¬3ÅÀÌÜ¤ÎÅ¬»þÂÇ¡£6²ó¤ËÁá¡¹¤È¾¡Éé¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤¤¬¡Ö»î¹ç¤Î¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¤òÀè¤ËÃ¥¤¨¤Ð¤ä¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥ª¥¹¥Ê¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ëÃæ¡¢¿ù»³¤¬ÍÞ¤¨¤È¤·¤ÆÆÈ¤êÎ©¤Á¤·¡¢Æ£°æ¤È¾¾ËÜÍµ¤È¶¦¤Ë½ªÈ×¤Î¾¡¤Á¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò·ÁÀ®¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤«¤Ë¤Ä¤Ê¤°¤«¤È¤¤¤¦Àï¤¤¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿¡£2°Ì¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤Ï¼Â¤Ë14»î¹ç¤¬1ÅÀº¹¤Ç¤Î·èÃå¡£¤½¤ì¤é¤ÎÃæ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬º¬µò¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡Áª¼êµ¯ÍÑ¤âÅªÃæ¤·¤¿¡£Âè3Àï¤«¤é4ÈÖ¤Ë¿ø¤¨¤¿»³Àî¤Ï3»î¹çÏ¢È¯¤Ê¤É¤ÇºÇ¹â¼ì·®Áª¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£1ÈÖ¤ÎÌøÅÄ¤Ï±¦µÓ¤Î¸Î¾ãÌÀ¤±¤Ê¤¬¤é°ÂÂÇ¤ò½Å¤Í¡¢Âè5Àï¤Ç¤ÏÅ´ÊÉ¤À¤Ã¤¿ÀÐ°æ¤«¤éÆ±ÅÀ2¥é¥ó¡£¥Ê¥¤¥ó¤Ë¤ÏÎ¥Ã¦¤·¤¿ÃæÂ¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤ÎÈèÏ«¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥â¥¤¥Í¥í¤È¤Ï¡¢¤è¤¯ÏÃ¤ò¤·¤Æ¡ÖÂè2Àï¤Ç¤ÏÎÏ¤¬È¯´ø¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¯¡£¼ÂºÝ¤ËÁá´ü¹ßÈÄ¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£Ê¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤ÆÂè3Àï¤òÂ÷¤·¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ë¡¢³Ð¸ç¤ò·è¤á¤¿Åêµå¤Ç±þ¤¨¤¿¤Î¤Ï¸«»ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤È¤ÎCS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤âºÇ½ªÂè6Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¹þ¤à¤Ê¤É¡Ö·ä¤ò¸«¤»¤¿¤é¤ä¤é¤ì¤ë¡×·ãÀï¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÂÐ¤·¡¢ºå¿À¤ÏCS¤âÌµ½ý¤ÇÆÍÇË¡£Âç°ìÈÖ¤Ç¡Ö1ÅÀ¤Î½Å¤µ¡×¤Îº¹¤¬½Ð¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»î¹ç´Ö³Ö¤¬¶õ¤¡¢5ÈÖ¤ÎÂç»³¤éÂÇÀþ¤Î¾õÂÖ¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤º¡¢2ÅÀ°Ê¾å¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂÇÀþ¤Ë¤Ï¡¢DHÀ©ºÎÍÑ¤«¤é50Ç¯¤¬¤¿¤Ä¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤È¤Î°ã¤¤¤â´¶¤¸¤¿¡£4ÈÖ¤Çµ¤¤òÅÇ¤¤¤¿º´Æ£µ±¤â¿Ä¤ÇÂª¤¨¤¿ÂÇµå¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÄ¹ÂÇ¤òÂÇ¤Æ¤ë¿Í¤¬ÂÇ¤Á¡¢DHÀ©¤¬¤Ê¤¤¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÏÂåÂÇ¤Ë¶áÆ£¤¬¤¤¤¿¡£
¡¡¸òÎ®Àï¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬À©¤·¤¿º£µ¨¤Ï¥Ñ¤Î63¾¡43ÇÔ2Ê¬¤±¤ÈºÆ¤Óº¹¤¬Âç¤¤¯³«¤¤¤¿¡£¾å°Ì¤â6°Ì¤Þ¤Ç¥Ñ¤¬ÆÈÀê¤·¡¢ºå¿À¤¹¤é8¾¡10ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤Æ8°Ì¡£¤¿¤À¡¢¥»¤â2027Ç¯¤«¤é¤ÎDHÀ©ºÎÍÑ¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Íèµ¨¤Ï½àÈ÷¤Î1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¥»¤ÎÌîµå¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤ë¤«ÃíÌÜ¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤ËºÆ¤Ó¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÏÃ¤òÌá¤·¤¿¤¤¡£º£µ¨¤Ï¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³¤¯°ìÊý¡¢¼ã¼ê¤¬ÂæÆ¬¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢Âè5Àï¤Ç»î¹ç¤ò·è¤á¤¿ÌîÂ¼¤Î°ìÈ¯¤À¡£³«Ëë»þ¤Î¹µ¤¨¤«¤é¡Ö»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤òÃ¯¤¬ÁÛÁü¤·¤¿¤À¤í¤¦¤«¡£³«Ëë1·³¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌøÄ®¤â¸òÎ®ÀïºÇÍ¥½¨Áª¼ê¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ÌîÂ¼¤äÌøÄ®¤é¤Î³èÌö¤¬Â¾¤Î¼ã¼ê¤Ë¤É¤¦±Ç¤Ã¤¿¤«¡£º£µ¨¤Î¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¸ÇÄê´ÑÇ°¡×¤ò³°¤·¡¢´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ°ì²ó¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£3Ç¯ÌÜ¤ÎÍèµ¨¤â»È¤¨¤ëÁª¼ê¤Ï¤É¤ó¤É¤óµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£´û¤ËÍèµ¨¤Ø¸þ¤±¤Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö°ìÅÙ¡¢²õ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¡£Áá¤¯¤â»ÏÆ°¤·¤¿»³Àî¤é¼ÂÀÓÁÈ¤â´Þ¤á¤¿¶¥Áè¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£