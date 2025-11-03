トランプ大統領と面会した拉致被害者・有本恵子さんの姉妹「心には届いていると感じる」早期帰国を訴え　高市総理は「北朝鮮側に首脳会談したい旨を伝えた」と明かす

トランプ大統領と面会した拉致被害者・有本恵子さんの姉妹が問題の早期解決を訴えました。



（有本恵子さんの姉 北谷昌子さん）「恵子の帰国を決して諦めません。恵子が帰ってきたら話したいことがたくさんあります」



妹への思いを語ったのは拉致被害者・有本恵子さんの姉、北谷昌子さん（６９）です。都内で開かれた集会には、横田めぐみさんの弟で家族会代表の横田拓也さんのほか、高市総理も参加し、拉致被害者の早期帰国を訴えました。





また、高市総理は北朝鮮側に「首脳会談したい旨を伝えた」ことも明らかにしました。１０月２８日、来日中だったアメリカのトランプ大統領と拉致被害者家族たちが面会しました。昌子さんは、今年２月に亡くなった父・明弘さんが２０１９年にトランプ大統領から受け取った手紙を見せました。（有本恵子さんの姉 北谷昌子さん）「会えたというのが本当に奇跡のような」（妹 郁子さん）「心には届いて下さっているなとは感じますね」（姉 昌子さん）「家族が諦めてしまったら世間の方にも関心をもっていただけないと思いますので。風化させるのが一番怖いことです」