「毎日不安」京都・京丹後市で８０代男性がクマに襲われ頭や太ももを引っかかれる軽傷　観光客が多い太秦・嵐山でもクマ目撃情報

京都府北部でもクマが出没。高齢男性がケガをしました。



民家の敷地を悠然と歩いたり、高校に侵入して校庭を走り回ったり…。クマの出没が相次ぐなか、被害件数は１０月までに全国で１００人を超え、１２人が死亡しています。



その被害は京都府でも発生しています。



京丹後市によりますと、１１月２日の昼ごろ、８０代の男性が自宅近くの柿の木の様子を見に行ったところ、遭遇したクマに頭や太ももを引っかかれたということです。男性は軽傷です。





市内ではこれまでに複数のクマの目撃情報が寄せられていました。（京丹後市農林水産部・田家学主査）「今年は柿の実が多いので、不要な果樹を（住人に）早めに取り除いていただく」市の職員が現場周辺の見回るとともに午後には柿やハチミツなどクマの好物を準備して捕獲用の檻を設置しました。人の生活圏での被害に近くに住む人は…（近隣住民）「毎日不安は不安。特に今は柿とかがいっぱいあるので、収穫しても全然処分しきれない」この地域でクマやシカなどの駆除を行う猟師は…（猟師）「柿だとか一般家庭の残飯とかに魅力を感じると、クマは絶対に居座る。やっぱり怖いですよね。猟師をしていても怖いですね」京都府内では観光客の多い嵐山や太秦などでもクマの目撃が相次いでいて、府が注意を呼びかけています。