国内唯一の全米女子プロゴルフ協会公式戦で、日本女子ツアーも兼ねるスポニチ主催「TOTOジャパンクラシック」は6日から4日間、滋賀県瀬田GC北Cで開催される。

今大会初出場の馬場咲希（20＝サントリー）はコース内でアプローチやパットの調整を行った。

今季はトップ10入りが3回、年間ポイントランクは63位につける。シード獲得の80位以内にも入っており、「アジアシリーズも出られて、シードも獲れそうな位置まで来ているので、来年もプレーできるところを確保できたのはすごく良かった」と振り返る。

現在の目標は年間ポイントランク60位以内に入って、最終戦のCMEツアー選手権への出場すること。60位の選手とは約60ポイント離れている。「あと3つ上げれば、出られるところにはいる。でも、60位の人と差がある。予選落ちがないので、ここでっていう気持ちはある」と気合を入れた。

日本での試合に出場するのは約1年ぶり。「ギャラリーさんも多いので、本当に楽しみ。ずっとTOTOに出たいと思いながらプレーしてたのでそれが叶って凄くうれしい」と笑みを浮かべた。