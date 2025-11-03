◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ブルージェイズの主砲ウラジミール・ゲレロJr.選手の魂の一打にファンが胸を熱くさせました。

ワールドシリーズは最終戦、さらに延長にもつれ込む熱戦を繰り広げましたが、延長11回にドジャースに軍配が上がり、世界一連覇を達成しました。

延長11回では、ゲレロJr.選手が山本由伸投手の打球をレフト前へ運ぶと、2塁まで激走します。ゲレロJr.選手はチームメートを鼓舞するように両手を下から大きく振り上げる動きを行いました。

この行動が、「立場が逆だけど、最終回にゲレーロjrが2塁打を打って鼓舞する姿は、WBCの大谷の2塁打とダブった」「ツーベースヒットで出塁した時の『俺に続け』感に、WBC準決勝メキシコ戦の大谷翔平の姿を重ねたのは私だけではないはず」とSNSで注目されます。

2023年のWBCで準決勝のメキシコ戦で3点を先制され、追う形の日本は7回に吉田正尚選手の3ランホームランで同点とするも勝ち越され、9回を1点追う形で迎えます。先頭で打席を迎えた大谷選手はバットを振り抜きセンター前へ。ヘルメットを放り投げ2塁まで走りました。その時もまだ諦めていない気持ちを込めてベンチに向かって同様に手を大きく振り上げていました。

ゲレロJr.選手は自身の打撃で引っ張るだけでなく、仲間の活躍にはベンチを飛び出し盛り上げるなどチームリーダーとして躍動していました。