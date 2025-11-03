日テレNEWS NNN

写真拡大

■全国の4日（火）の天気
西日本から北日本は、帯状の高気圧に覆われるでしょう。連休明けの4日は、北陸付近の天気も回復し、ほぼ全国的に晴れる見込みです。洗濯物も安心して外に干せるでしょう。ただ、沖縄は、西から前線がのびてくるため雲が多く、午後は雨が降るでしょう。雷を伴う所があり、夜は局地的に激しく降りそうです。最低気温は全国的に3日より低く、西日本や東日本では今季一番の冷え込みとなる所があるでしょう。霜のおりる所もありそうです。日中は、3日と同じか少し高い所が多いでしょう。風が弱まり、日差しが暖かく感じられそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　3℃（-1　平年並み）
仙台　　　6℃（-5　11月中旬）
新潟　　　7℃（-3　11月中旬）
東京都心　9℃（-2　11月中旬）
名古屋　　8℃（-2　11月中旬）
大阪　　　10℃（-3　11月中旬）
広島　　　8℃（-4　11月中旬）
高知　　　8℃（-2　11月下旬）
福岡　　　11℃（-2　11月中旬）
鹿児島　　14℃（±0　平年並み）
那覇　　　22℃（-1　10月下旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　12℃（＋2　平年並み）
仙台　　　14℃（-2　11月中旬）
新潟　　　17℃（＋3　11月中旬）
東京都心　17℃（-2　11月中旬）
名古屋　　18℃（±0　11月中旬）
大阪　　　19℃（＋2　平年並み）
広島　　　19℃（＋1　平年並み）
高知　　　21℃（＋2　平年並み）
福岡　　　20℃（＋1　平年並み）
鹿児島　　23℃（＋2　平年並み）
那覇　　　27℃（＋1　10月下旬）

■全国の週間予報
この先、8日頃にかけて、晴れる所が多いでしょう。ただ、沖縄や、九州南部、四国では5日、6日と雨の降る所がありそうです。9日は、低気圧が発達しながら北日本に近づくため、全国的に雨の所が多くなるでしょう。最高気温は5日以降、平年を上回り、西日本では20℃以上、東日本でも18℃前後と、過ごしやすい陽気が続くでしょう。ただ、朝晩は冷えて、一日の中での寒暖の変化が大きくなりそうです。