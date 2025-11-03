■全国の4日（火）の天気

西日本から北日本は、帯状の高気圧に覆われるでしょう。連休明けの4日は、北陸付近の天気も回復し、ほぼ全国的に晴れる見込みです。洗濯物も安心して外に干せるでしょう。ただ、沖縄は、西から前線がのびてくるため雲が多く、午後は雨が降るでしょう。雷を伴う所があり、夜は局地的に激しく降りそうです。最低気温は全国的に3日より低く、西日本や東日本では今季一番の冷え込みとなる所があるでしょう。霜のおりる所もありそうです。日中は、3日と同じか少し高い所が多いでしょう。風が弱まり、日差しが暖かく感じられそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 3℃（-1 平年並み）

仙台 6℃（-5 11月中旬）

新潟 7℃（-3 11月中旬）

東京都心 9℃（-2 11月中旬）

名古屋 8℃（-2 11月中旬）

大阪 10℃（-3 11月中旬）

広島 8℃（-4 11月中旬）

高知 8℃（-2 11月下旬）

福岡 11℃（-2 11月中旬）

鹿児島 14℃（±0 平年並み）

那覇 22℃（-1 10月下旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 12℃（＋2 平年並み）

仙台 14℃（-2 11月中旬）

新潟 17℃（＋3 11月中旬）

東京都心 17℃（-2 11月中旬）

名古屋 18℃（±0 11月中旬）

大阪 19℃（＋2 平年並み）

広島 19℃（＋1 平年並み）

高知 21℃（＋2 平年並み）

福岡 20℃（＋1 平年並み）

鹿児島 23℃（＋2 平年並み）

那覇 27℃（＋1 10月下旬）

■全国の週間予報この先、8日頃にかけて、晴れる所が多いでしょう。ただ、沖縄や、九州南部、四国では5日、6日と雨の降る所がありそうです。9日は、低気圧が発達しながら北日本に近づくため、全国的に雨の所が多くなるでしょう。最高気温は5日以降、平年を上回り、西日本では20℃以上、東日本でも18℃前後と、過ごしやすい陽気が続くでしょう。ただ、朝晩は冷えて、一日の中での寒暖の変化が大きくなりそうです。