¡Ú£Í£Ì£Â¡Û¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºÇÔÀï¤ÎÅÜ¤ê¤¬»Ô¸òÄÌ¶É¤ËÈô¤Ó²Ð¡Ö½ªÅÅ±äÄ¹¤Ê¤·¡×¤ËÈãÈ½»¦Åþ
¡¡¤³¤ì¤â¤¢¤ÈÆó»à¤«¤é£³£²Ç¯¤Ö¤êÀ¤³¦°ì¤òÆ¨¤·¤¿Í¾ÇÈ¤Î£±¤Ä¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎËÜµòÃÏ¥È¥í¥ó¥È¤ÎÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Ã£Ô£Ö¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ï£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£³Æü¡Ë¡¢¡Ö¡Ø¸òÄÌµ¡´Ø¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡ª¡Ù¡Ä»Ô¤È¥á¥È¥í¤¬Âè£·Àï¤Î¸òÄÌ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò±äÄ¹¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÈãÈ½¤ËÄ¾ÌÌ¡×¤È¤Îµ»ö¤òÇÛ¿®¤·¤¿¡£
¡¡Æ±µ»ö¤Ë¤è¤ì¤Ð¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡½¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£×£Ó¡ËÂè£·Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿£±Æü¡¢»Ô¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ï±äÄ¹·èÃå¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º½ªÅÅ¤ò±äÄ¹¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë°¤¤¤³¤È¤ËÅö¶É¤Ï¿¿ÌëÃæ²á¤®¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¸òÄÌµ¡´Ø¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤È¾èµÒ¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤¿¡£¡ÖºßÍèÀþ¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤Ï¤Þ¤â¤Ê¤¯¥æ¥Ë¥ª¥ó±Ø¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢»Ô¥á¥È¥í¤ÎºÇ½ªÎó¼Ö¤Ï¸áÁ°£±»þÈ¾º¢¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤ÇÈóÆñ¤òÍá¤Ó¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¸«²¼¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦À¼¤¬½Ð¤¿¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¬»î¹ç¸å¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ËÊâ¤¤¤Æµ¢Âð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÇÔÀï¤Î½ý¸ý¤Ë±ö¤òÅÉ¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÈãÈ½¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡×¤È¼ê¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÂÐ±þ¤Ë¥È¥í¥ó¥È»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤âÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥Ã¥É¡¦¥Ö¥é¥Ã¥É¥Õ¥©¡¼¥ÉµÄ°÷¤Ï¤³¤ÎÆ°¤¤ò¡Ö¶ò¤«¡×¤À¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö´ðËÜ¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¤È¤¤¤¦»ä¤ÎÊý¿Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¶ò¤«¤Ê·èÄê¤ò½¤Àµ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ê»þ¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¾ì½ê¤Ë¡¢É¬Í×¤Ê¤À¤±Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¿¥¤¥à¥«¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ÔÌ±¤ËÊô»Å¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÆ±µÄ°÷¤ÏÊÖ¿®¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Þ¥È¥í¡¼»ÔµÄ²ñµÄ°÷¤â»Ô¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¤Ò¤É¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡Ö²¿Àé¿Í¤â¤Î¿Í¡¹¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»î¹ç¤¬ÃÙ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤ËËÜÅö¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡£ÌÀÆü¤Î»Ô¸òÄÌ¶É¤ÎÍý»ö²ñ¤Ç¤³¤ÎÌäÂê¤òÄóµ¯¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¹¬¤¤»î¹ç¤Ï¸òÄÌ¶É¤ÎÅê¹Æ¤«¤é£±£°Ê¬¸å¤Î¸áÁ°£°»þ£²£°Ê¬¤Ë½ªÎ»¡£¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¥Õ¥¡¥ó¤ÎÂ¿¤¯¤Ï½ªÅÅ¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤À¤¬²¾¤Ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤¬Í¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢É½¾´¼°¤Þ¤Ç¸«ÆÏ¤±¤¿àµ¢ÂðÆñÌ±á¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃÏ²¼Å´¶É¤ÏÀ¼ÌÀ¤Ç¡¢¡Ö¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ´ü´ÖÃæ¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤êÄÉ²Ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¤¬¡¢Ìë´Ö¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò±äÄ¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£