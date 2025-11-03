岡山県庁　岡山・北区内山下

　11月12日～25日は国が定める「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。

　全国のランドマークなどが運動のシンボルであるパープルにライトアップされるのに合わせ、岡山県では県庁舎や岡山城など8カ所がライトアップされます。

　岡山県庁舎ピロティ　11月12日・13日

　岡山市男女共同参画社会推進センター　11月12日～25日

　岡山城天守　11月19日

　倉敷駅北口広場時計台　11月12日～25日

　上寺山餘慶寺（瀬戸内市）　11月17日

　岡山村田製作所（瀬戸内市）　11月17日・18日

　日本一のだがし売場（瀬戸内市）　11月17日・18日

　旧遷喬尋常小学校（真庭市）　11月12日～25日

　パープルのライトアップは、女性に対する暴力の根絶を呼び掛けるとともに、被害者に対して「ひとりで悩まず、まずは相談をしてください」というメッセージを込めたものです。

　国は、夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、意識の啓発や教育の充実を図っていくとしています。