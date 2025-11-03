気持ちのいい秋晴れとなった3連休最終日の3日、県内各地では様々なイベントが開かれ、多くの人でにぎわいました。



（記者リポート）

「大道芸ワールドカップ最終日のきょう、たくさんの人でにぎわっています。」



静岡市内で10月31日から行われている大道芸ワールドカップ。32回目となる今回は、海外組を含め58組のアーティストが集結しました。





アクロバットユニット「アスタリスクノヴァ」は、体操の床と跳馬で日本一になったことのあるSAIKAさんの高さ4m、幅10cmの平均台の上でフープや縄跳びを使ったパフォーマンス。ラストには大道芸の世界大会2連覇を果たしたTAKUYAが10mの高さで倒立技を決めました。（藤枝市からの観客）「お姉さんがめっちゃ高くてドキドキしました。」（東京からの観客）「生まれてから初めてきました。（Ｑ．どうでしたか？）すごかったね～！」街中に突然現れダンスを披露する巨大なオウム。ウォーキングストリートと呼ばれる街角で突然始まるパフォーマンスです。大道芸ワールドカップならではのアーティストやクラウンとのふれあいを多くの人が楽しみました。一方、祭の“初日”を迎えたのは、浅間大社 秋の例大祭「富士宮まつり」。五穀豊穣を祈るお祭りで、初日となった3日はお祭りの安全を祈願するため、本殿前に20区すべてが集まり、お囃子を奉納しました。そして祭のメインは山車の引き廻し。激しい山車同士の競り合いに街中は熱気に包まれていました。この祭は5日まで行われます。観客の声援を受けて子どもたちが三輪車で激走するレース。掛川市で行われている掛川商工まつりの一環で行われたもので、子どもたちは40mのコースを三輪車で駆け抜けます。（参加した親子）「このお祭りを来るのを楽しみにしてたね。三輪車楽しかったし、いっぱい楽しめたよね。」「楽しかった。」子どもたちが一生懸命ペダルをこぐ姿を見ようと会場は多くの人で賑わいを見せていました。賑わいを見せていたのは、2日清水区でも。清水マリンパークでは花をテーマにしたイベントが開催。会場では季節の花や観葉植物、多肉植物などさまざまな花や植物が展示・販売されたほか、フラワーアレンジなどの体験教室も開かれました。（来場者）「幸せだね、これ。毎日やってほしいね。」また、静岡県が出荷量日本一を誇る色鮮やかなガーベラをあしらったフォトスポットも登場し、訪れた人はスマホを手に記念撮影をしていました。