通貨オプション ボラティリティー 低下、ドル円１週間は７％付近 通貨オプション ボラティリティー 低下、ドル円１週間は７％付近

USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD

1WK 7.08 5.36 5.80 6.82

1MO 7.86 5.34 6.53 6.99

3MO 8.73 5.79 7.38 6.95

6MO 9.08 6.16 7.95 7.26

9MO 9.22 6.38 8.26 7.42

1YR 9.32 6.56 8.47 7.57





GBP/JPY AUD/USD USD/CHF

1WK 7.13 7.34 6.25

1MO 7.87 7.55 6.31

3MO 8.33 8.13 6.72

6MO 8.83 8.66 7.10

9MO 9.12 8.96 7.30

1YR 9.32 9.22 7.46

東京時間16:33現在 参考値



週明けのロンドン序盤、ドル円１週間ボラティリティー水準は７％付近へ低下している。９月２５日以来、１カ月超ぶりの低水準となっている。先週の一連の注目イベントを通過して、足元では緩やかな円安推移となっており、急速な値動きは一服している。低ボラティリティーとなり、円キャリー取引に適した状況となってきているようだ。

