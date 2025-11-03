「SUPER EIGHT」が3日、大阪で行われたイベント「御堂筋ランウェイ2025」に登場。大阪・本町から淀屋橋にかけてランウェイをズッコケ男道、無責任ヒーローなど6曲を熱唱しながら車で走破。沿道には20万人のファンが陣取り、村上信五（43）は「お客さんの景色も圧巻。コンサートとは全然違った」と驚きの表情を浮かべた。

大倉忠義は「ラストで御堂筋の歌（大阪ロマネスク）を歌えて良かった」と目を細めた。丸山隆平は「御堂筋って長いですね。ど真ん中を練り歩くっていうか。大阪のエネルギーはちゃいますね」とファンへ感謝。横山裕は「感慨深い。25年前はこの御堂筋を原チャリで走って松竹座へ行ってた」と駆け出しのころを思い起こしていた。

SUPER EIGHTらしい爆笑が起こるシーンも。横山裕が「村上が車の上で立ってしゃべってたら、選挙カーにみえて、将来の村上が見えた」と客席のファンもゲストの招待席からも笑い声。MCの今田耕司から「維新に入るの？」と問われると「まだです」と笑いながら返答。さらにフィナーレのステージ上で大阪府・吉村洋文知事から「維新に入ってください」と冗談めかして誘われ「まだ、維新の会には入れません。SUPER EIGHTで楽しい音楽を届けたい。ともに大阪の街を盛り上げていきましょう」と笑いで締めくくった。