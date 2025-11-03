タレントのマツコ・デラックス（53）が3日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、愛着のある帽子について語った。

番組では、日米の普段着ファッションの違いについての記事を紹介。米国では男女ともに、体形を誇示するためにジャストサイズの服を着用する文化があり、日本のようなオーバーサイズ気味の服を着る文化をだらしないと見る傾向があるという。また、季節によって着る服のタイプについても議論した。

自身の衣装の季節感について問われたマツコは「スタジオの中でしか着ないからね。別に…どうでもいいです」とぶっちゃけ。「色味とかはあるわよ？夏っぽい色とか、冬っぽい色を。突然今、ターコイズブルーとか着てたら、頭おかしいとか思われるじゃない？そういうのはあるけど…ホントにどうでもいい」と笑わせた。

すると、株式トレーダーでタレントの若林史江が、マツコの普段着ファッションに言及した。「この間、夜に会うことがあって、会ったんだけど、ちょっと寒くなってたから、ニット帽をかぶり始めた」と指摘し、「あれさ、何十年も前からあのニット帽だよね？」と尋ねた。

するとマツコは「破れるまで使うのよ、ニット帽は。破れたら替える」と返答。さらに「縫って使ってるもん。あれ、お気に入りだからさ」とも打ち明け、一同を笑わせた。

既に何度も洗濯しており、縫合も緩くなってしまっているというが、そのたびにスタッフに直してもらうという。気に入っているのは、その着用感。「違うのも使うけど、あれが一番、付け心地がいいの」といい、「あれは毛糸がほつれるまで使います」と愛着を口にした。