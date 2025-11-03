女優芳根京子（28）が、2日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。恋愛、結婚について衝撃的な指摘を受けた。

芳根は男性との出会いについて「意識をしていれば変な人のところにはいかないですか？」と、占い師の星ひとみさんに聞いた。星さんから「京子さんの場合…行っちゃうね」と伝えられると、「じゃあ、どうすればいいんでしょうか…こんな、心に誓っているのに…」と声を振り絞った。

星さんに「結婚のベストの年は36歳。32歳から上がるから」と聞くと、「楽しみ！」と満面の笑み。ただ、かぶせるように星さんから「だけど、その前に結婚しそうで。変な男と」と言われ、「えっ」「あっ」と不安そうに声を出した。

さらに「ここで結婚しちゃって…だれの言うことも聞かず、事務所の人が止めているのに、『いいんです』って結婚しちゃって、離婚します」とショッキングな指摘を受け「うわああああ！」と絶叫。「次の人は大丈夫、っていって次の人と結婚。でも別居しますから」と星さんから追撃されると、再び「うわああああ！」。そして「これ見たら親が泣く」と冷静に話した。

星さんに「31歳までは気を付けてもらって、ここまでは絶対に結婚しないで」と言われると、「絶対にしないです」と力強く言った。