女優芳根京子（28）と俳優の中沢元紀（25）が、2日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0時55分）に出演。2人の相性を告げられた。

映画「君の顔では泣けない」で共演の2人。中沢は、占い師の星ひとみさんに「人から影響されやすい星、異性に染められやすい」指摘されると、「めちゃくちゃ分かる」とうなずいた。「キツい人、口が悪い人、指摘する人…」と星さんが付き合ってはいけないタイプを挙げていると、芳根も「ネガティブな感情を持ち込む人？」と続き、「なんかちょっと分かってきたぞ」と中沢に話しかけた。

すると星さんが「マジで相性がいい人、本当に全ての理想ね」と言い、「芳根京子さんという人がいて…」と、芳根が中沢の理想のタイプだと言った。驚く2人に、星さんは「相性は良いけど、100、120、1万パーセントくらい発展はしないから。姉弟みたいな感じ」と話した。

中沢は「友だちになれる」と言うと、芳根は「これだけオープンなったから、私たちが2人でご飯に行っていても…」。星さんは「1ミリも発展しない」と断言。2人は安心したようにグータッチした。