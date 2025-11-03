ドジャース共同オーナーのマジック・ジョンソンが現役時代も含めて計16度目の優勝

　11月2日（現地時間1日）。MLB（メジャーリーグベースボール）のワールドシリーズ最終第7戦がロジャース・センターで開催され、延長11回に及んだ激闘をロサンゼルス・ドジャースが5－4でトロント・ブルージェイズに勝利。4勝3敗でシリーズを制し、球団史上初となるワールドシリーズ連覇を成し遂げた。


　これでドジャースは、ブルックリン時代も含めて通算9度目のワールドシリーズ制覇。そしてドジャースで共同オーナーを務めるアービン“マジック”ジョンソン（元ロサンゼルス・レイカーズ）が、新たな王座を獲得した。


　206センチの超大型ポイントガードとして“ショータイム・レイカーズ”で主役を演じた男は、現役時代に5度（1980、1982、1985、1987、1988年）の優勝を経験。さらにレイカーズで共同オーナーとしても5度（2000、2001、2002、2009、2010年）も優勝している。


　また、マジックは1979年にミシガン・ステイト大学でNCAAトーナメントを制して優勝。さらに共同オーナーとして、2016年にWNBAロサンゼルス・スパークス、2022年にMLS（メジャーリーグサッカー）のロサンゼルスFC、ドジャースでは3度（2020、2024、2025年）も頂点に立った。


　2025年のドジャース優勝によって、マジックは異なる3つのスポーツにおいて選手と共同オーナーとして計16度のチャンピオンシップを獲得。スポーツ界のレジェンドとして、申し分ない実績と言っていいはずだ。





