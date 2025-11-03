プロ野球・楽天と中日の2球団は3日、台湾で行われるアジア・ウィンター・ベースボール・リーグの参加選手について発表しました。

これまでに参加9球団のうち、5球団(阪神・DeNA・巨人・ヤクルト・西武)からすでに14選手の参加が発表済み。未発表となっていた楽天、中日からも計8選手の参加が明かされました。選手らは「NPB」として1チームを結成し、リーグ優勝を目指して戦います。

楽天から選出された陽柏翔選手は、台湾出身。参加にあたって「母国で試合ができることをありがたく思っています。入団してこの1年間で感じた自分に足りないものを補うこと、また自分の長所を伸ばしてレベルアップして帰ってきたいと思っています」と意気込みを語りました。

【今回発表となった選手】

▼楽天

青野拓海(2年目・20歳・内野手)

陽柏翔(1年目・20歳・内野手)

吉野創士(4年目・22歳・外野手)

▼中日

高橋幸佑(1年目・18歳・投手)

井上剣也(1年目・18歳・投手)

森山暁生(3年目・20歳・投手)

中村奈一輝(1年目・19歳・内野手)

森駿太(1年目・18歳・内野手)※遅れての合流

【これまでの発表選手】

▼阪神

茨木秀俊（3年目・21歳・投手）

佐野大陽（1年目・23歳・内野手）

▼DeNA

清水麻成（2年目・20歳・投手）

金渕光希（1年目・19歳・投手）

▼巨人

吉村優聖歩（3年目・20歳・投手）

黄錦豪（2年目・19歳・投手）

坂本達也（1年目・23歳・捕手）

宇都宮葵星（2年目・21歳・内野手）

相澤白虎（3年目・21歳・内野手）

▼ヤクルト

廣澤優（1年目・24歳・投手）

矢野泰二郎（1年目・23歳・捕手）

▼西武冨士大和（1年目・19歳・投手）野田海人（3年目・20歳・捕手）佐藤太陽（1年目・23歳・内野手）