文化勲章の受章者らが、皇居での親授式のあと喜びと抱負を語りました。

今年の文化勲章は、長年プロ野球の発展に貢献した王貞治さん、歌舞伎俳優の片岡仁左衛門さん、ノーベル化学賞に選ばれた北川進さん、ファッションデザイナーのコシノジュンコさんら8人が受章しました。

皇居での親授式では、天皇陛下が一人ひとりに文化勲章を手渡したあと、お祝いの言葉を述べられました。受章者たちは、その後、記者会見に臨みました。

福岡ソフトバンクホークス会長・王貞治さん（85）

「アメリカで大谷君とかね、ものすごく活躍して、野球は今、追い風だと思うんですね。世界的なレベルになるような意識を持たないといけないと思うんですね。この時を逃さず頑張るというふうに思っています」

歌舞伎俳優・片岡仁左衛門さん（81）

「我々の大事なことは、この歌舞伎、今やもう『伝統』という言葉が良きにつけあしきにつけ付いてしまったものですから、今度は伝統を守らなきゃいけないと。それを今に通用するように、いかに持っていくかということが私たちの使命だと思ってます」

ファッションデザイナー・コシノジュンコさん（86）「多方面に歌舞伎であり、本当に皆さん同じような立場でファッションがあるということの意味がすごく大きく感じられて、それぞれの業界が実際にお仕事したり、色々交流を持ったりすることが、日本には足りなくて、これからすごく重要な大きなきっかけになると思います」